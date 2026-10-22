Наслідки атаки / © ТСН

Реклама

Росіяни в ніч проти 23 жовтня спрямували по Києва близько 30 балістичних ракет.

На місці одного із ударів працює кореспондентка ТСН Олена Гущик.

Реклама

Русанівські сади — тут посеред двору є вирва. Тут є кілька будинків, які знищила Росія. Один із будинків належить пану Олександру. Його на момент «прильоту» не було вдома і це врятувало його життя.

Реклама

Поруч — будинок, там серйозно постраждав чоловік, його госпіталізували. Ще одні люди були вдома на момент удару. Там жили чоловік, жінка та троє дітей. Тут діти дуже налякались та отримали травми.

«Ми чудом залишись живі», — каже місцевий житель.

Журналісти у дачному районі нарахували три вирви.

«На попередній вулиці, де ми були, там теж дуже постраждав будинок. Ми там були о 9 ранку. Ракета прилетіла у їхній гараж. Чоловік у цей момент ймовірно був на 2 поверсі, жінка — на першому. Від сили удару і пожежі чоловік сильно потерпів і помер о 3 ночі. Дружина його у лікарні.

Реклама

Пан Микола — сусід подружжя. Він розповів, що раптом почув сильні вибухи.

«Я не спав, лежав у ліжку, читав книгу і дивився у телефон. Раптом вибух — всі вікна посипались», — каже чоловік.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Очевидці про СМЕРТЕЛЬНІ УДАРИ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ: наслідки обстрілу НАЖИВО

Атака РФ на Київ 22 жовтня: що відомо про наслідки

У ніч проти 22 жовтня РФ масовано вдарила по шести районах Києва балістикою та дронами, внаслідок чого одна людина загинула, а кількість поранених зросла до 22.

Реклама

У місті зафіксовано пожежі та руйнування транспортної інфраструктури, зокрема влучання в районі Південного мосту, а також пошкодження ресторанного комплексу, приватної забудови та нежитлових будівель.

У Печерському районі понівечено будівлю станції швидкої допомоги та шість її спецавтомобілів.

В Оболонському районі через ракетну атаку спалахнули два торговельні центри, зокрема ТЦ «Епіцентр» на Почайній, який зазнав суттєвих руйнувань.



Новини партнерів