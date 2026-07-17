Страшні вибухи, потрощені будинки: Росія масовано обстріляла центр великого міста в Україні (фото, відео)

Наслідки обстрілу центру Сум / © Сумська ОВА

Реклама

На Суми російські окупанти скинули одразу 9 керованих авіабомб. Спочатку під ворожі удари потрапив приватний сектор та дитячі табори, а згодом — уже безпосередньо центр міста. Унаслідок атак пошкоджені десятки житлових будинків та інших цивільних споруд. Наразі відомо про трьох постраждалих людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Росіяни масовано обстріляли Суми: подробиці атаки

КАБи летять вдень, увечері й вночі — фактично кожні 6 годин ворог запускає на місто Суми та його околиці керовані авіабомби. Російські війська прицільно б’ють по крамницях, по житлових хатах. Ось ця чергова бомба розірвалася просто у людей на городі.

Реклама

Побитий вщент липневий урожай, розтрощена хата та повністю зруйновані сараї — у родини пенсіонерів після вечірнього прильоту навколо не залишилося майже нічого вцілілого. Літні люди щиро дивуються, як взагалі змогли залишитися живими в цьому пеклі. Від смертоносних уламків, кажуть, рятувалися прямо на підлозі.

Дім Олени теж розташований за якихось два десятки метрів від глибокої вирви. Стіни будівлі наскрізь прошиті гострими уламками та посічені склом, а сама жінка залишилася абсолютно неушкодженою. Каже, що щойно побачила у телефоні попередження про пуски КАБів — миттєво побігла у погріб, де і врятувалася.

Олена, мешканка пошкодженого будинку: «Щойно почула небезпеку — одразу туди, і там я внизу сиділа під тими міцними дверима».

А потім до самого ранку рятувальники ДСНС ліквідовували у неї в дворі масштабну пожежу — хату вогнеборцям дивом вдалося відбити від великого вогню.

Реклама

Нічний удар по центру міста та робота психологів

Не встигли містяни оговтатися від одних вечірніх авіаударів, як уже о 3-й годині ночі росіяни знову масовано атакували Суми КАБами. Цього разу ворог прицільно бив по самому центру міста. Наразі навколо Площі Незалежності майже всі будівлі залишилися без вікон.

Вибухова хвиля пошкодила чимало вікон у 10-поверхівках та двоповерхових будинках у різних частинах міста. На місцях прильотів людям уже активно видається необхідний будівельний матеріал для швидкого закриття віконних прорізів.

Також на місці події розгорнуто штаб гуманітарної місії «Проліска». Волонтери зазначають:

Представник гуманітарної місії «Проліска»: «Наразі на місці активно працюють наші професійні психологи, бо допомоги потребує дуже багато переселенців. Це люди, які раніше приїхали сюди з прифронтових зон і вже вдруге переживають цей жах».

Реклама

Понівечена Алея Слави та полювання за дронами

Потужна вибухова хвиля сильно понівечила Алею Слави зі світлинами загиблих українських воїнів. Крім того, значних пошкоджень зазнали будівля центральної бібліотеки, місцева кав’ярня, крамниці, офісні приміщення та дитяча музична школа.

Алея Слави у Сумах / © Сумська ОВА

Працівники установ та комунальники з самого ранку наводять лад на потрощених вулицях.

Від самого ранку на місцях прильотів згуртовано працюють комунальники, енергетики та газові служби. Фахівці оперативно відновлюють пошкоджені житлові будинки та понівечені комунікаційні мережі. Остаточні обсяги руйнувань наразі ще встановлюються відповідними службами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У Британії НОВИЙ ПРЕМ'ЄР! Яка доля чекає на Краматорськ? | ТСН 17:00 17 липня

Реклама

Новини партнерів