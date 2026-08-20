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Страшні вибухи, пожежа, люди гинули у власних квартирах: подробиці кривавого удару по Києву (фото, відео)
Росіяни масовано атакували Київ ракетами. У місті є значні руйнування та загиблі.
Росіяни у ніч проти 20 серпня масовано атакували Київ. У столиці відомо про 12 загиблих, 7 з них у Солом’янському районі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розповіла, що у Солом’янському районі столиці окупанти пошкодили житловий 9-ти поверховий будинок. Тут загинуло двоє жителів.
«Люди розповідають, що близько півночі вони почули гучний вибух. Балконні вікна почали вилітати, спалахнула пожежа на верхніх поверхах», — каже Аліна Лісова.
Один із загиблих — це молодий хлопець, віком орієнтовно 20 років. ВІн мешкав на 7 поверсі і не зміг вийти з квартири. Поки рятувальники дійшли, юнак задихнувся. Також тут є ще один загиблих, проте його особа невідома.
«Там з 9 по 7 була пожежа. І він не зміг вийти. Залишився всередині. Рятувальники сказали, що він задихнувся», — розповіли місцеві жителі.
Люди розповідають про сильну пожежу та пилюку через яку не було видно.
Наразі рятувальники продовжують працювати на місці ударів та розбирати завали.
Обстріл Києва 20 серпня: що відомо
У ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки, медичні та освітні заклади, склади у Дарницькому, Святошинському та Солом’янському районах.
Найбільше постраждав Солом’янський район. За останніми даними, внаслідок атаки на Київ загинуло 12 людей, понад 30 постраждали.