Страшні вибухи, сильні пожежі та чоловік, якого вбило у власному домі: Росія масовано атакувала область України

Наслідки атаки в Одесі / © ДСНС

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Двічі за день російські окупанти вдарили по продовольчих складах на Одещині. Після першого влучання спалахнула масштабна пожежа, а коли на місце події прибули вогнеборці — ворог підступно завдав повторного удару. Наразі відомо про двох постраждалих. Зруйнований об’єкт — це великий логістичний вузол, звідки продукти розвозять магазинами всього регіону.

Окрім цього, на світанку ворог атакував спальний район Одеси та передмістя. Внаслідок удару одна людина загинула, щонайменше п’ятеро зазнали тяжких поранень. У приватному секторі зруйновані та спалені будинки. Росіяни навмисно били ракетами з касетною начинкою, аби постраждало якомога більше цивільних.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

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«Вікна почали сипатися, нічого не було видно»: очевидці розповіли про обстріли

Зранку, коли люди ще міцно спали, російські терористи вдарили по одному зі спальних районів Одеси. Тут дуже густо розміщені багатоповерхівки, тому наслідки удару відчуло чимало містян. Більшість людей навіть не встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги.

«Три вибухи було, вікна почали падати, сипатися, дим… Ми вибігли на вулицю і побачили, що машини побиті, метал, дим, пил — нічого не видно. Це дуже трагічно, дуже, але це війна — будемо триматися», — ділиться місцевий житель Олександр.

Касетний боєприпас пробив вікно на 8 поверсі: є загиблий

Навіть якби люди встигли вискочити на вулицю, шансів вижити ворог їм практично не залишав — три ракети були начинені касетними боєприпасами. Вони розривали бетонні стіни та дірявили асфальт. Один із смертоносних уламків пробив вікно на 8-му поверсі та вбив чоловіка, який у цей момент спав у своїй квартирі.

«Проходить кілька секунд — у небі вибух, і потім дуже страшний гул і свист, я такого ніколи в житті не чув! Я розумів, що це щось летить прямо на нас… Ніби летіла вогняна куля, ніби сонце падало, заграва була на все небо! У дитини на ліжку побачили пропалені осколки — там, де спала дитина — пропалений диван, і все в склі, звісно. З дитиною все добре, на другому поверсі чоловікові ногу посікло сильно, і загинув сусід», — згадує жахіття постраждалий житель Юрій.

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Загалом у цьому районі поранення уламками та склом отримали троє мешканців. Навколо не залишилося жодного вцілілого вікна.

Наслідки атаки на Одещину / © ДСНС

Атаки на передмістя, дрони та удар по цивільному судну

Ще двоє людей зазнали поранень під час ворожого удару по передмістю Одеси. Там зруйновано та спалено кілька приватних будинків.

У той час, коли оперативні служби та комунальники ліквідовували наслідки ранкової атаки, ворог знову запустив ударні дрони по Одесі. Крім того, зафіксовано влучання по цивільному судну в морі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДРОН УДАРИВ ПО БУДІВЛІ СБУ В КИЄВІ! ВІЗИТ ПОСЛАНЦІВ США ПІД ЗАГРОЗОЮ! | ТСН 16:00 4 ВЕРЕСНЯ

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