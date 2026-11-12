ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1686
Час на прочитання
3 хв

Страшні вибухи та багато загиблих: Росія вдарила реактивними дронами по ринку в одному із міст України — відео

Кількість жертв атаки по ринку в Чорноморську на Одещині зросла до 4 осіб: подробиці подвійного удару реактивними дронами.

Автор публікації
Сергій Осадчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Місце удару в Чорноморську

Місце удару в Чорноморську / © ТСН

До чотирьох збільшилася кількість жертв у Чорноморську на Одещині. Напередодні росіяни реактивним дроном прицільно вдарили по скупченню людей, які не встигли зреагувати на тривогу і перейти в укриття. Тяжкопоранених швидка забрала в лікарню, але травми були надто важкі — троє пацієнтів померли. Ще семеро — у лікарнях.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Подвійний удар по середмістю у розпал дня

Вирви на дорозі, згорілі дахи будинків та розтрощені ринкові крамниці — так зараз виглядає середмістя Чорноморська після подвійного удару реактивних дронів. Опівдні, коли на ринку була велика кількість людей, росіяни спрямували туди безпілотники.

Мешканець сусіднього будинку якраз повертався з роботи — після першого удару побачив у небі ворожий дрон і зателефонував жінці, аби та швидко вибігла з будинку.

Марк, постраждалий: «Бачив, як вже влетів у мій будинок і як зайнялась пожежа. І кричав, звав жінку, бо знаю, що вона була вдома на цей момент. Її удар вже піймав за парканом, і її оглушило. Але якби вона була у будинку, її б, напевно, не було б... У неї баротравма, вона зараз у лікарні».

Його сусідка була вдома і вибігти не встигла. Та й каже — куди, якщо поблизу немає укриття?

Галина, постраждала: «Воно так швидко налетіло на нас, що ми тільки встигли схопитися за голову — і цей бабах. По дорозі загинув хтось, ну ми не бачили, ми одразу тут у себе — все в склі, і там на дорозі хтось загинув. Сусідку нашу понесли з перевʼязаною головою, повезли в лікарню».

Одна із загиблих продавала квіти та власну городину на дорозі, по якій вдарив дрон. Після удару на асфальті так і лишився її товар.

Реактивні дрони на малих висотах та наслідки влучання

Дев'ятьох поранених терміново доправили до лікарні. У деяких виявилися надважкі травми — вони померли вже в операційній.

Вибухи пролунали майже одночасно з тривогою. Реактивні дрони росіян зайшли на малих висотах, коли їх складно зафіксувати. В мерії, що розташована неподалік, кажуть: самі не встигли спуститись в укриття.

Олена Шолар, секретарка міськради, в.о. міського голови: «Було дуже швидко: була тривога і буквально відразу був удар. Ми тут знаходилися в приміщенні і навіть не встигли спуститися в укриття. І другий удар, як завжди підступно, буквально там через 10 хвилин туди ж, в те ж саме місце».

Щойно стало безпечно, власники крамниць та господарі розбитих домівок почали прибирати територію від уламків.

Тим часом вибухотехніки оглянули територію — у дворі одного з обійсть знайшли реактивний двигун від ворожого дрона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КРЕМЛЬ атакує КИЇВ під ЧАС ПЕРЕМОВИН! ВІТКОФФ з КУШНЕРОМ в МОСКВІ! | ТСН 10:00 12 листопада

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie