Місце удару в Чорноморську / © ТСН

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До чотирьох збільшилася кількість жертв у Чорноморську на Одещині. Напередодні росіяни реактивним дроном прицільно вдарили по скупченню людей, які не встигли зреагувати на тривогу і перейти в укриття. Тяжкопоранених швидка забрала в лікарню, але травми були надто важкі — троє пацієнтів померли. Ще семеро — у лікарнях.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

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Подвійний удар по середмістю у розпал дня

Вирви на дорозі, згорілі дахи будинків та розтрощені ринкові крамниці — так зараз виглядає середмістя Чорноморська після подвійного удару реактивних дронів. Опівдні, коли на ринку була велика кількість людей, росіяни спрямували туди безпілотники.

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Мешканець сусіднього будинку якраз повертався з роботи — після першого удару побачив у небі ворожий дрон і зателефонував жінці, аби та швидко вибігла з будинку.

Марк, постраждалий: «Бачив, як вже влетів у мій будинок і як зайнялась пожежа. І кричав, звав жінку, бо знаю, що вона була вдома на цей момент. Її удар вже піймав за парканом, і її оглушило. Але якби вона була у будинку, її б, напевно, не було б... У неї баротравма, вона зараз у лікарні».

Його сусідка була вдома і вибігти не встигла. Та й каже — куди, якщо поблизу немає укриття?

Галина, постраждала: «Воно так швидко налетіло на нас, що ми тільки встигли схопитися за голову — і цей бабах. По дорозі загинув хтось, ну ми не бачили, ми одразу тут у себе — все в склі, і там на дорозі хтось загинув. Сусідку нашу понесли з перевʼязаною головою, повезли в лікарню».

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Одна із загиблих продавала квіти та власну городину на дорозі, по якій вдарив дрон. Після удару на асфальті так і лишився її товар.

Реактивні дрони на малих висотах та наслідки влучання

Дев'ятьох поранених терміново доправили до лікарні. У деяких виявилися надважкі травми — вони померли вже в операційній.

Вибухи пролунали майже одночасно з тривогою. Реактивні дрони росіян зайшли на малих висотах, коли їх складно зафіксувати. В мерії, що розташована неподалік, кажуть: самі не встигли спуститись в укриття.

Олена Шолар, секретарка міськради, в.о. міського голови: «Було дуже швидко: була тривога і буквально відразу був удар. Ми тут знаходилися в приміщенні і навіть не встигли спуститися в укриття. І другий удар, як завжди підступно, буквально там через 10 хвилин туди ж, в те ж саме місце».

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Щойно стало безпечно, власники крамниць та господарі розбитих домівок почали прибирати територію від уламків.

Тим часом вибухотехніки оглянули територію — у дворі одного з обійсть знайшли реактивний двигун від ворожого дрона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КРЕМЛЬ атакує КИЇВ під ЧАС ПЕРЕМОВИН! ВІТКОФФ з КУШНЕРОМ в МОСКВІ! | ТСН 10:00 12 листопада

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