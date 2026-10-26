Страшні вибухи та пожежі у будинках та супермаркеті: Росія масовано атакувала обласний центр України

Наслідки атаки на Вінницю / © ДСНС

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Російські дрони масовано атакували Вінницю. Один із них влучив у п'ятиповерхівку, інший потрощив будинки у приватному секторі, ще однією мішенню став будівельний гіпермаркет. Шестеро людей поранені, ще шістьох рятувальники та поліція визволяли з охопленого вогнем під’їзду.

Докладніше про наслідки обстрілу розповідає кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

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Нічна атака та визволення людей із палаючого будинку

Вінничани прокидалися від вибухів та виття сирен. Серед інших об'єктів російський безпілотник своєю мішенню обрав п’ятиповерхівку в одному з найбільш густонаселених районів міста.

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Влучання сталося на рівні третього поверху. Перекриття верхньої квартири повністю провалилися донизу, після чого зайнялася пожежа. Що відбувалося на місці прильоту, показали патрульні поліцейські, які прибули одними з перших.

Людей заблокувало в оселях. Подекуди, аби допомогти їм вибратися назовні, надзвичайники змушені були пиляти та вибивати двері.

З вогнем боролися більш ніж 60 рятувальників. За кілька годин пожежу вдалося загасити. Вона повністю знищила щонайменше чотири квартири. Шістьох людей вдалося врятувати з палаючого під’їзду.

Руйнування в приватному секторі та евакуація мешканців

А це вже розтрощений приватний сектор. Інший безпілотник наробив біди тут — побиті щонайменше десяток будинків. Запчастини від російського дрона розкидані по всій вулиці.

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Мешканка однієї з найбільш постраждалих квартир виклала в мережу відео своєї оселі — там не залишилося навіть стін.

Чи можна буде відновити пошкоджену п’ятиповерхівку та як скоро у вцілілі під’їзди зможуть повернутися мешканці, має визначити спеціальна комісія.

Наталя Заболотна, голова Вінницької ОВА: «Комісія міської ради приступить до своєї роботи для того, щоб визначити можливість подальшого проживання в цьому будинку і необхідності евакуації мешканців».

Шістьом людям внаслідок цієї атаки знадобилася медична допомога. Двох поранених госпіталізували, на щастя, загрози їхньому життю немає.

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