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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Страшні вибухи та загиблі: нові подробиці кривавого теракту РФ у Києві (фото, відео)

Російський БпЛА влучив у 20-й поверх будинку в Києві: загинули дві людини, перекрито Берестейський проспект.

Автор публікації
Олександр Романюк
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Наслідки атаки по Києву

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

У Святошинському районі Києва ворожий дрон влучив у 20-й поверх 24-поверхового будинку. Спалахнула пожежа. На місці займання виявили тіла загиблих. Пошкоджено магазини й автомобілі поблизу будинку. Рух транспорту Берестейським проспектом — а це одна з головних артерій Києва — тимчасово перекривали.

Також пожежі палали в Деснянському районі — там ворожий БпЛА впав на припарковані машини. Вщент вигоріло десять автомобілів.

Докладніше про те, як тривають рятувальні роботи у Святошинському районі, — в матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.

«Приліт» на 20-й поверх та перші хвилини після вибуху

«Приліт» стався близько 6:45 ранку, коли люди ще або спали, або збиралися на роботу. В епіцентрі опинилася квартира на 20-му поверсі. Двоє її жителів загинули, їхні сусіди дістали поранення.

Крім квартир, постраждали і припарковані під будинком авто. Більшість машин — уже металобрухт, визнають господарі.

Наразі територія будинку огороджена. Туди не пускають нікого, окрім мешканців, та й то не на всі поверхи. Крім цього будинку, постраждали і 12 інших: тут переважно вибиті шибки та частково пошкоджені фасади.

Ліквідація наслідків та допомога постраждалим

У Святошинській адміністрації кажуть: наразі комунальники прибирають наслідки «прильоту», після чого будуть допомагати людям закрити вікна.

У районі розгорнули штаб, куди потерпілі можуть звернутися, отримати психологічну допомогу, написати заяви до правоохоронців та зафіксувати збитки. В самому будинку, куди влучив «Шахед», уже провели попередній огляд, а далі залучатимуть спеціалістів.

Навіть попри «приліт» у будинку наразі є всі комунальні послуги, і чимало людей, у яких квартири вціліли, поза камерами визнають: навіть попри жахливе видовище залишатимуться жити тут, бо інші місця у столиці — не набагато безпечніші.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: УДАР ПО МЕДИКАХ В ОДЕСІ! Новий СКАНДАЛ ІЗ МАСКОМ! | ТСН 14:00 НОВИНИ 21 ЖОВТНЯ

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