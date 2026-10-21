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Страшні вибухи та загиблі: нові подробиці кривавого теракту РФ у Києві (фото, відео)
Російський БпЛА влучив у 20-й поверх будинку в Києві: загинули дві людини, перекрито Берестейський проспект.
У Святошинському районі Києва ворожий дрон влучив у 20-й поверх 24-поверхового будинку. Спалахнула пожежа. На місці займання виявили тіла загиблих. Пошкоджено магазини й автомобілі поблизу будинку. Рух транспорту Берестейським проспектом — а це одна з головних артерій Києва — тимчасово перекривали.
Також пожежі палали в Деснянському районі — там ворожий БпЛА впав на припарковані машини. Вщент вигоріло десять автомобілів.
Докладніше про те, як тривають рятувальні роботи у Святошинському районі, — в матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.
«Приліт» на 20-й поверх та перші хвилини після вибуху
«Приліт» стався близько 6:45 ранку, коли люди ще або спали, або збиралися на роботу. В епіцентрі опинилася квартира на 20-му поверсі. Двоє її жителів загинули, їхні сусіди дістали поранення.
Крім квартир, постраждали і припарковані під будинком авто. Більшість машин — уже металобрухт, визнають господарі.
Наразі територія будинку огороджена. Туди не пускають нікого, окрім мешканців, та й то не на всі поверхи. Крім цього будинку, постраждали і 12 інших: тут переважно вибиті шибки та частково пошкоджені фасади.
Ліквідація наслідків та допомога постраждалим
У Святошинській адміністрації кажуть: наразі комунальники прибирають наслідки «прильоту», після чого будуть допомагати людям закрити вікна.
У районі розгорнули штаб, куди потерпілі можуть звернутися, отримати психологічну допомогу, написати заяви до правоохоронців та зафіксувати збитки. В самому будинку, куди влучив «Шахед», уже провели попередній огляд, а далі залучатимуть спеціалістів.
Навіть попри «приліт» у будинку наразі є всі комунальні послуги, і чимало людей, у яких квартири вціліли, поза камерами визнають: навіть попри жахливе видовище залишатимуться жити тут, бо інші місця у столиці — не набагато безпечніші.
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