Страшні вибухи, ціла вулиця стала руїною: Росія вдарила по великому обласному центру України (фото, відео)

Наслідки атаки по Дніпру / © ТСН

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Росіяни КАБом атакували Дніпро. Ціла вулиця у місті перетворилася на руїни. Приватні оселі стали мішенню для російської керованої авіабомби. Постраждала літня жінка — її ушпиталили. Десятки сусідів на порозі зими зосталися просто неба.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної, яка працювала на місці атаки.

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Росіяни атакували Дніпро КАБом

Будинки перетворилися на купи цегли та обгорілих балок. Посеред двору — вирва, засипана уламками. Близько п’ятої ранку сюди, посеред приватного сектору, влучив російський КАБ.

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Пані Валентина — одна з тих, хто опинився в епіцентрі удару. Жінка ледь пробирається крізь руїни свого двору та показує, що залишилося від будинку.

Місцева жителька пані Валентина: «Моя оце половина від городу, оце дві кімнати і ванна. Оце щось подивитися — тут „приліт“ був. А з тієї половини син живе, у нього трохи краще, але дах весь улетів».

Пані Валентина дістала контузію і зараз погано чує. Одразу після вибуху на неї впала стеля, яка дивом її не розчавила. Відкопував жінку син.

Місцева жителька пані Валентина: «Холодно все, на мені дві ковдри було. Свист, гул… Я ковдру побільше на себе натягнула — і вийшло, що я під ковдрами була. А потім хряснуло сильно, і стеля отак як гупнула на мене! І потім давай я розгрібатися, щоб дихати було чим».

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Дивом уціліли і її рідні в іншій частині розбитого будинку.

Місцева жителька пані Валентина: «А я дітям вишила Ісуса Христа, Пантелеймона Цілителя і Миколая Угодника. Воно було на цій стіні, а вони спали там. Так ото воно їх і врятувало, я так вважаю».

Росіяни знищили оселі жителів Дніпра

Пан Григорій тримається за серце і намагається охопити всі справи, які треба зробити. Чоловікові за 80, і напередодні зими вони з дружиною залишилися просто неба. Разом із волонтерами намагаються плівкою залатати дірки.

Місцевий житель пан Григорій: «Дах зруйновано, вікна повибивало, там двері теж повибивало… Серце болить, тяжко, дуже тяжко».

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Під час знімання на руїнах будинків у пошуках порятунку до нашої знімальної групи прибіг маленький білий песик. Виявилося, що він утік, налякавшись вибухів, і його пів дня шукали господарі.

Будинок пані Валентини, як і її доньки з онукою, розтрощений. Однак жінка заспокоює себе тим, що всі живі й цілі та що врешті-решт знайшовся їхній домашній улюбленець.

Місцева жителька пані Валентина: «Сусіди казали, бачили — біг униз, і за ним дві собаки гралися. Де його загнали — ми не знаємо, а онучка плаче, страшно ридає там».

Від минулого вівторка по Дніпру систематично летять реактивні КАБи: ворог намагається цілити по інфраструктурі, паралельно руйнуючи десятки звичайних будинків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 19 жовтня | Удар балістикою по Києву, КАБи по містах, пропозиція Путіна Трампу

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