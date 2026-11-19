Наслідки атаки на Одесу / © ДСНС

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В Одесі сьогодні день жалоби — вшановують пам’ять жертв російської атаки. Напередодні воєнні злочинці вбили чотирьох містян, серед яких 19-річна дівчина та медійниця — продюсерка місцевого телеканалу, а щонайменше 13 людей зазнали тяжких поранень.

Росіяни вдень ударили по історичному центру міста реактивними дронами. Били туди, де скупчення людей, які йшли вулицями чи їхали в автомобілях. Упродовж двох годин ворог завдав одразу трьох ударів: поранені лежали просто на вулиці та були заблоковані в авто й квартирах.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

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Перший удар о десятій ранку: люди падали на землю, не встигнувши до укриття

Одна з центральних вулиць Одеси. Близько десятої ранку оголошують повітряну тривогу, і одразу в бік міста на великій швидкості залітає реактивний дрон. Він різко знижується і б’є просто між житловим будинком та деревом. Від потужного вибуху люди падають на землю, навіть не встигнувши забігти до укриття.

Маргарита, постраждала: «Ми їхали до школи і потрапили під вибух, та, слава Богу, вижили — встигли відійти, встигли. Я передала дитину людям, а сама залишилася, бо не могла перестрибнути через бордюр. Але згодом змогла вибратися».

Пані Маргариті та її дітям знадобилася допомога психолога — люди були дуже налякані й шоковані.

Аліса Баліка, кризова психологиня: «Багато людей, які потребують зараз допомоги, багато людей, які не готові говорити про свої емоції зараз, але пізніше їм ця допомога може знадобитися. І є ті люди, які дуже налякані: і діти налякані, і батьки не завжди знають, як себе заспокоїти в такому стані та як допомогти дитині. І наше завдання у таких випадках…».

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Від потужного вибуху повилітали вікна в сусідніх будівлях, на дорозі палали автівки з заблокованими всередині людьми.

Другий дрон за два квартали: пожежа на даху та заблоковані у квартирах мешканці

У цей час другий дрон заходить на ударну позицію над центром міста. Новий удар стався за два квартали звідси, тож рятувальникам довелося перенаправляти свої сили на нові локації.

Марина Аверіна, речниця ГУ ДСНС Одещини: «„Прильоти“ буквально один за одним — ми встигаємо лише відпрацювати й одразу мчимо вже за новою адресою. Деякі люди були заблоковані у своїх квартирах, вогнеборці відчиняли двері, допомагали їм вийти на вулицю. Горіла автівка, ще низку легкових автівок пошкоджено. Влучання у дах — масштабна пожежа саме даху та мансардного поверху».

Одесити намагалися допомагати одне одному, доки прибували медики «швидкої». Настоятель собору навпроти місця влучання розповів про перші хвилини після «прильоту».

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Отець Мирослав, настоятель собору Успіння Пресвятої Богородиці: «Я за хвилину, щойно звідси відійшов, розмовляв із нашим парафіянином саме перед храмом перед „прильотом“, і щойно зайшов до себе — відбувся „приліт“. Наш парафіянин біг, кричав: „Дайте аптечку!“ Дякувати Богу, що я під рукою завжди тримаю турнікети, то саме ці турнікети, знаю, що одне життя врятоване».

У храмі розтрощені вікна, уламки навіть частково пошкодили фасад. Коли все прибирали, знову пролунала тривога, і люди почали тікати до укриття.

Третя локація біля туристичного маршруту та загибель перехожого

Третій удар — знову за кілька кварталів від першого та другого. Туди терміново направляють карети «швидкої: ” поряд людне місце та туристичний маршрут.

Очевидиця: «Люди почали бігти, і я просто почала бігти з ними. Я не встигла забігти до підземного паркінгу, просто почула, як він знижується, побачила його в повітрі — і потім він влетів у дім. Це просто звичайна художня школа, де і „Книжка“ — там, де дуже багато відвідувачів і приїжджих до міста. Я просто не витримала й розплакалася — до мене підійшов психолог, щоб хоч трошки підтримати».

На третій локації також загинула людина — дрон ударив просто за кілька метрів від перехожого. Після відбою тривоги комунальники почали розчищати території від уламків, а рятувальники вкотре звернулися до одеситів із проханням не нехтувати повітряною тривогою, а переходити до укриттів, бо російський терор може повторитися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 6:00 19 ЛИСТОПАДА | ПЕРЕГОВОРИ ТРАМПА, СІ ТА ПУТІНА! У КИЄВІ ДІВЧИНА ОТРУЇЛА ВІЙСЬКОВОГО!

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