Наслідки атаки на Рівне / © ДСНС

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На Рівненщині росіяни поранили сімох людей, серед них двоє підлітків 16-ти та 17-ти років. Від вечора і впродовж ночі окупанти гатили по області безпілотниками, а в самому Рівному влучили в багатоповерхівку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

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Влучання у багатоповерхівку та порятунок людей

Палають квартири, рятувальники евакуйовують людей з осель, декого виносять на руках.

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«Звільніть прохід, людину виносять», — чути на місці події під час роботи ДСНС.

Росіяни вгатили безпілотником по цьому будинку після опівночі. Потрощені балкони та фасад, вибиті вікна, довкола уламки. Окупанти атакували тоді, коли люди лягли спати.

Пані Лариса, мешканка пошкодженого будинку: «Це ми перебуваємо на вході до нашої квартири. Це була веранда».

Зараз тут усе потрощено. Пані Ларису врятувало те, що вона була на нічній зміні на роботі.

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Пані Лариса: «Просто в такому зараз стані, що є, чого немає, що вціліло, що не вціліло, бо дуже багато всього понівечено».

Пошуки хрестика та боротьба за життя найтяжчого пораненого

Інша квартира фактично знищена: у стелі дірка, що не вигоріло — потрощено. Серед купи всього пан Іван не залишає надії знайти цінну для його сина річ.

Пан Іван: «Хрестик. Бо жетон знайшов… А хрестика — ні».

31-річний Роман у реанімації. Він — найтяжчий із поранених.

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Пан Іван: «На одне око ніби трошки реагує на світло, глухий на одне вухо, губи розірвало, щелепу зламало — загалом у тяжкому стані».

Першими чоловіка кинулися рятувати сусіди.

Пані Світлана, сусідка: «Вночі не видно нічого, я сюди виходила Романа рятувати. Чую, Зоя кричить: „Сина нема!“ Я вже думала, що взагалі його нема. Одразу „швидку“ набрала отут і пожежників».

До приїзду рятувальників сусіди ще й намагалися гасити займання самотужки. Це були перші хвилини після «прильоту».

Пані Світлана: «Почула тривогу, в коридорі сиділа між цими стінками, і це врятувало, тому що звідти „приліт“ був, спалах».

Віктор Шакирзян, в.о. міського голови Рівного: «Вночі була потреба відселити повністю людей, багато хто відмовився, але своєю чергою ми забезпечили понад 20 людей для того, щоб було проживання їм комфортне».

Наслідки атаки по області та додаткові кошти на ППО

Атакували росіяни не лише Рівне. Від вечора по регіону запускали безпілотник за безпілотником. Били по енергетиці та людських оселях, а ще — по бізнесу. На одному з таких обʼєктів поранили чоловіка, він у лікарні.

Олександр Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації: «Весь бюджет, який потрібний, буде використаний для ліквідації наслідків. Ми зараз збільшуємо ще видатки на ППО в розмірі 69 мільйонів для того, щоб закупити необхідні речі, які сьогодні були поставлені військовими».

Нині на місці атак продовжують ліквідовувати наслідки. Чиновники кажуть: якщо комусь треба відселення — готові надати прихисток.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Дуку випускають! Зеленський анонсував великий обмін | ТСН 16:00 13 листопада

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