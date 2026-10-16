Наслідки атаки на Рівне / © ДСНС

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Росіяни прицільно атакують захід України і не припиняють нищити схід. Сьогодні ворожі атаки фіксували у більшості областей країни. Під прицілом окупантів була цивільна інфраструктура — є загиблі та поранені. На ринку у Харкові — двоє загиблих та 19 поранених. У Рівному — загиблий і восьмеро травмованих. У Сумах під час атаки на торговельний центр постраждали троє людей.

Кореспонденти ТСН зібрали хроніку сьогоднішнього ворожого терору.

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Рівненщина, Волинь та Хмельниччина: масовані удари по заходу України

Біля підʼїзду — закидана вирва, у 9-поверхівці не вціліло жодне вікно, а поруч стоїть вщент знищений легковик. Такі наслідки одного з «прильотів» у Рівному. Окупанти тероризують місто і область безперестанку кілька днів поспіль.

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Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль: «Мали майже 50 цілей на території області, є збиття і, на жаль, є влучання. Як бачите, тут у нас найкритичніша ситуація — це житловий будинок».

У повністю заваленій кімнаті квартири на першому поверсі вибито вікно, а стелю пошкоджено уламками. Пан Іван із донькою дивом вціліли, а от його дружину ушпиталили. Загалом у Рівному 8 постраждалих.

Місцевий житель пан Іван: «Я отак спав, але повернувся сюди головою, ця перина була на мені. І воно як шухнуло! Я сюди схопився і кричу: "Іро, ти жива там?". Каже: "Жива"».

Нині мешканці поспішають навести лад і закрити вікна у пошкоджених оселях.

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В.о. міського голови Рівного Віктор Шакирзян: «З кожним жителем квартири ми працюємо над тим, якщо треба тимчасове переселення чи надати якусь допомогу. Ми відкриті, готові до співпраці».

Знищили окупанти у Рівному і великий торговельно-розважальний центр, поруйнували інші магазини та ліцей.

На Волині росіяни одну людину вбили і ще восьмеро поранили. У Камінь-Каширському районі ворог атакував підприємство, внаслідок чого стався витік аміаку, який вдалося локалізувати.

Луцьк через атаки знеструмило: електротранспорт зупинився, а вода подається з низьким тиском — лише до 3-го поверху.

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В.о. міського голови Луцька Андрій Разумовський: «Вже розпочали аналіз ситуації. Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять. Але, я думаю, варто готуватися на 24 години щонайменше. Хотів би всіх попросити, щоб усі підготувалися».

Неспокійно було і на Хмельниччині — там потужна пожежа спалахнула на нафтобазі.

Суми під цілодобовими атаками «Молній» та FPV-дронів

По торговельному центру у середмісті Сум ворог вдарив близько 9 ранку. Ворожий дрон «Молнія» вибухнув біля входу до магазину, який щойно відкрився для відвідувачів. У будівлі потрощило вікна та посікло стіни дрібними уламками — це може свідчити про те, що безпілотник був споряджений боєприпасом зі шрапнеллю, аби уразити якомога більшу кількість людей.

Під атаками ворожих безпілотників Суми перебувають цілодобово. Останні кілька днів росіяни скеровують дрони на середмістя: б’ють по паркових зонах, дорогах та ТРЦ. Люди намагаються без особливої потреби не виходити на вулиці, але кількість поранених через ворога постійно зростає. Лише напередодні у Сумах від влучань безпілотників постраждали шестеро жителів міста.

Від ранку кожні 10–15 хвилин у Telegram-каналах з’являються попередження про чергову появу російських «Молній» чи FPV-дронів на оптоволокні.

Харків: удари по ринку, залізниці та інфраструктурі

Чергова атака на Харків сталася близько 10 ранку — місто здригнулося від серії вибухів. Російські безпілотники поцілили по цивільних кварталах одразу в кількох районах. Знову є загиблі та поранені.

В епіцентрі удару опинився ринок у Шевченківському районі. Люди тільки почали розкладати товар, як пролунав раптовий вибух.

Продавчиня з ринку Ірина Петренко: «Звуку жодного не було. Я спершу думала, що це м’яч зачепив мене… Кажуть, що у мене уламки залишилися. Ось великий, мабуть, і маленький. І на руці там ще гірше».

Постраждали десятки людей, серед них є важкі пацієнти, за життя яких триває запекла боротьба.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов: «10 людей перебувають у лікарнях, дві людини у вкрай важкому стані. Наразі всім постраждалим надається вся необхідна медична допомога».

І це не єдина атака: на іншій локації в Шевченківському районі через падіння ворожих уламків пошкоджено три легкові автівки, а дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Також цієї доби під ударами ворожих безпілотників опинилися Індустріальний та Основ’янський райони міста.

Харківський міський голова Ігор Терехов: «На жаль, було три влучання. Перше влучання було по залізничній інфраструктурі, друге влучання було по енергетичній інфраструктурі».

На цьому ворожий терор не припинився — згодом окупанти вдарили по Немишлянському району. Російський дрон влучив у дах цивільного підприємства, внаслідок чого спалахнула покрівля складу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: АТАКА НА ЗАХІД: у Луцьку БЛЕКАУТ та витік аміаку, у Рівному ЗНИЩЕНО ТРЦ! Палає нафтобаза

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