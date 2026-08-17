Страшні вибухи, удари по ТЦ і дитячих центрах: Росія масовано атакувала одне із великих міст України

Наслідки атаки на Одесу / © ТСН

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Уже 12 постраждалих в Одесі. Напередодні росіяни масовано атакували обласний центр та передмістя реактивними дронами.

Один безпілотник поцілив у торговельний центр, інший впав на подвір’я приватного будинку та вибухом скалічив людей. Теракт окупанти влаштували у вихідний день, коли в крамницях зазвичай перебуває багато відвідувачів.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

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Приліт у селі Усатове: зруйновані будинки та важкі поранення

Це центральна вулиця села Усатове, що неподалік Одеси. Тут жвавий рух та щільна забудова вздовж дороги. І от серед білого дня люди почули свист «шахеда», а потім — потужний вибух, стовп пилу та уламки, що розліталися навкруги.

Поряд із реактивним двигуном дрона — розтрощені кавуни. Поруч із ними важкі поранення отримав місцевий мешканець, розповідають свідки прильоту.

«Він торгував тут на вулиці, на життя заробляє. Прилетіло усе... Я вдома був, там за пів кілометра прямо чую: бабах! Дружині кажу: дивись, дим у тій стороні, телефонуй Жені, сину. Вона зателефонувала і каже: "Так, там уже все, відірвало ногу, сильно подряпало" — ну такі діла», — розповідає родич постраждалих Віктор.

«Жінка почула, бо моніторила телефон, що щось летить на Усатове, і вона одразу побігла з дитиною в підвал — вони встигли врятуватися. А хлопець був у дворі і він не встиг, його поранило і відкинуло, а батька там у будинку просто рознесло», — пригадує місцева жителька Анжела Мальчик.

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Коли пил розвіявся, до зруйнованих будинків прибігли сусіди, намагаючись допомогти пораненим. Після того, як постраждалих забрала швидка допомога, люди почали розбирати завали. Долучилися і місцеві комунальники, які надали спецтехніку.

«Прилетів в один із житлових будинків, зачепив його — він зруйнований десь відсотків на 70. Поряд ще два будинки також постраждали, є будинки з осколковими пошкодженнями. Людям роз’яснено, що треба робити. Буде комісія для того, щоб визначити, яка людям потрібна допомога. Допомога буде з місцевого бюджету», — зазначає голова Усатівської ОТГ Юрій Маковейчук.

«Ми ж усі одне село. Я не знаю, як у місті, але тут у нас один одного знають, ми всі спілкуємося і підтримуємо. От усі прибігли, друзі всі чекають, коли нам дозволять зайти і допомогти прибирати в будинку», — додає Анжела Мальчик.

Дитячий центр дивом уцілів завдяки вихідному

Поряд із епіцентром вибуху розташований дитячий центр творчості. В приміщенні діють і дитсадок, і школа розвитку. Єдиний вихідний у них — неділя.

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«Дуже нам пощастило, що сьогодні неділя і жодної дитини не було. А дві дівчинки, які займалися, побігли додому за пів години до прильоту. У нас із усього тут дванадцяти вікон уціліли тільки три. Підземелля у нас немає, єдине, що у нас є — кімната без вікон із металевими дверима. Якщо ми бачимо, що щось трапляється, ми йдемо туди — і це єдине приміщення, де нічого не постраждало», — розповідає працівниця дитячого центру Ганна.

Удар по торговельному центру в Одесі

Ще один безпілотник поцілив по торговельному центру на околиці Одеси. Били туди, де у вихідний день завжди повно людей, адже там розташовані будівельний супермаркет, відділення пошти та магазини.

Тут поранення отримали четверо людей, троє з них і нині перебувають у лікарні. Від масових жертв урятувало те, що відвідувачів евакуювали одразу після лунання сигналу повітряної тривоги.

У перші хвилини після прильоту правоохоронці з ліхтарями обстежували приміщення, гукаючи: «Люди тут є? Потрібна допомога?».

У меблевому відділі зафіксовано масштабні руйнування, постраждало й поштове відділення. Після влучання одразу спалахнула пожежа, але своєчасно спрацювала система пожежогасіння, тож вогонь не зміг поширитися далі.

Втім, пошкоджено дах ТЦ та побито фасадну частину. Уламки реактивного дрона порозліталися навкруги та підпалили суху траву — це займання оперативно ліквідували рятувальники.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КАДРИ з ОДЕЩИНИ ЖАХАЮТЬ! ПЕРШІ ХВИЛИНИ після АТАКИ УДАРНИХ ДРОНІВ

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