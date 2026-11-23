Наслідки обстрілу Харківщини / © ДСНС

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Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Вдень окупанти атакували Вознесенівський район Запоріжжя — вже відомо про трьох загиблих і принаймні одного пораненого. А вранці вороги вдарили по Лозовій на Харківщині — кількість поранених там уже перетнула десяток.

Раніше вдарили по залізниці у Люботині. А по Харкову били від вечора й до самого ранку — дронами різних типів та боєприпасами «Бандероль». Під ударами опинилися одразу чотири райони міста, восьмеро людей постраждали. На місцях атак була кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

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Удар по електричці з пасажирами у Люботині

Цього разу російський терор розпочався з цинічного удару по залізничному вокзалу у Люботині неподалік Харкова. Під ворожий обстріл потрапила приміська електричка — в ній якраз були пасажири.

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На кадрах видно, як вагони охоплює полум’я, а налякані люди вискакують на перон. Унаслідок цієї атаки поранення дістали троє підлітків та 38-річна жінка.

Вечірня атака на Харків: росіяни обстріляли дитсадок і готель — свідчення очевидців

Згодом ворожі безпілотники пішли вже на Харків. Зробили кілька кіл над містом, і близько 9 вечора один із реактивних дронів поцілив по спальному району.

Зінаїда, мешканка Немишлянського району: «Вже зібралася лягати спати. Думаю, хоч новини подивлюся. Тільки оце саме й лягла. Господи, воно як бахнуло — такий бух, вогонь до мене летить. Я схопилася… Воно вибухнуло, і мені у вікно вогонь. І тут як повилітали ті вікна на кухні, в кімнаті».

Анна, мешканка Немишлянського району: «У нас вибило всі вікна, рами, скло. Ледь не зачепило дитину. Було все в диму, сипалося скло, і ми з дитиною швидко, із собакою вибігли на вулицю. Ми не чули. У мене завжди собака реагує, але тут вона мовчала — він без звуку прилетів».

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Василь, мешканець Немишлянського району: «Ми ж сиділи, відпочивали. Лупонуло. Воно темно, повибивало он шибки, вікна».

Під ударом опинився дитячий садок, який розташований у дворі багатоповерхівок. Постраждали п’ятеро містян.

Ігор Терехов, харківський міський голова: «Тут зруйнований несний конструктив дитячого садочка. Зараз приїдуть спеціалісти, будемо обстежувати. Друге влучання в місті Харкові — хочу сказати, що влучання сталося в Холодногірському районі. Це будівля готелю. На щастя, тут практично ніхто не перебував. Звернулася по допомогу одна людина — це охоронець цього готелю».

А вже на світанку була нова серія ворожих ударів. Російський безпілотник влучив прямісінько у вікно житлової багатоповерхівки у Шевченківському районі — постраждали дві жінки. Також реактивний дрон вдарив в Індустріальному районі, а далі запустив дві «Бандеролі».

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Обстріли регіонів України: яка там ситуація

Після блекауту Одеса поступово повертається до звичного життя. Цієї ночі в оселі містян почало повертатися світло. Напередодні енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру, тож з’явилися і вода з опаленням. Критичну інфраструктуру росіяни прицільно атакували два дні поспіль. Відновлювати пошкоджене устаткування доводилося у перервах між повітряними тривогами. Станом на ранок область повернулася до графіку стабілізаційних відключень. Утім, і досі в Одесі не працює електротранспорт. Аби повноцінно запустити трамваї та тролейбуси, не вистачає живлення. На дороги тимчасово вийшли додаткові автобуси та маршрутки.

У Дніпрі після масштабного знеструмлення електротранспорт потроху відновлює роботу. Поки на лінії вивели лише два десятки тролейбусів, що можуть рухатися на автономному ходу. Водночас ворог, окрім енергообʼєктів, вдарив і по тролейбусному депо. Ущент згорів тролейбус технічної допомоги, що виходив на лінії для буксирування та ремонту. Ще понад двадцять — з вибитими вікнами та механічними пошкодженнями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 23 листопада | Масовані удари, трагедія на Київщині, нова підозра Чернишову

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