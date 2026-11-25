Наслідки обстрілу Запоріжжя / © ТСН

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Шестеро поранених, з них троє дітей. Такі наслідки чергового неспокійного ранку у Запоріжжі. Окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню по житловому кварталу. Один зі снарядів вибухнув поблизу багатоповерхівки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки Дар’ї Назарової.

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Вирва біля під’їздів та підкинуте вибуховою хвилею авто

Величезна вирва біля багатоповерхівки. Вдень сюди влетів російський снаряд. Ракета впала неподалік підʼїздів. Удар був такої сили, що на декілька метрів вибухова хвиля підкинула припаркований у дворі автомобіль.

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Залишки машини розкидані біля дому та у самому підʼїзді. Фасад будинку розтрощений. У квартирах вилетіли вікна, знесло і балкони.

Людмила Іванівна, постраждала від російської атаки: «Тут мама сиділа, снідала. У цей момент прилетіло — все розтрощено, але вона жива. З цього боку все повилітало: вікна, балкон. І все скло, яке було в кімнаті».

Андрій Іванович, постраждалий від російської атаки: «Вийшов у ванну, воно якраз гепнуло. Воно все повиносило. Ось наслідки — ось вікно кидануло аж-аж».

Понівечений гаражний кооператив та поранені комунальники

Крім багатоповерхівки пошкоджений і гаражний кооператив неподалік. Уламками понівечило з десяток автівок.

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Місцевий житель, власник гаража: «Ворота — ось цю половинку відірвало повністю. Ну, тут просто хвилею все перемішалося, тепер треба розгрібати. Машина стояла якраз там, де зараз гілля лежить — деревина впала, мабуть, уламком перебило. У сусідки також машину пошкодило, як кажуть, теж дісталося».

Ці будинки не вперше страждають від російських обстрілів. Вибуховою хвилею потрощило і коли окупанти атакували сусідній приватний сектор. Вже відомо, що серед постраждалих двоє комунальників — вони якраз їхали налаштовувати людям опалення і потрапили під обстріл.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 25 ЛИСТОПАДА! СПАЛАХ ТУБЕРКУЛЬОЗУ: нові подробиці! Суд над ТЕРОРИСТКОЮ у Львові

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