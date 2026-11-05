Наслідки атаки на Дніпро / © ДСНС

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На світанку ворог атакував Дніпро. Вже традиційно разом із критичною інфраструктурою під удар потрапили будинки, гаражі, автівки. Поранення отримали троє мешканців приватного сектору. Десятки людей напередодні зими залишилися просто неба.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

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Епіцентр вибуху на городі та порятунок прикутого до ліжка батька

Величезна вирва від влучання безпілотника утворилася просто посеред городу. Навколо — десятки розтрощених будинків. Зокрема й дім, де мешкали двоє людей з інвалідністю.

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Вогонь, який спалахнув після вибуху, швидко почав перекидатися на інші будівлі. Пані Ольга згадує, як зайнявся диван, де вони спали з чоловіком, а потім почало горіти в кімнаті прикутого до ліжка батька.

Ольга, мешканка пошкодженого будинку: «Там вийшло, що і диван у нас у кімнаті загорівся, і коробка з пелюшками одноразовими. Чоловік швиденько викинув усе назад гасити, а мені сказав сидіти, тому що я погано бачу і ще б гірше зробила».

Пані Ольга майже нічого не бачить — має інвалідність по зору. З чоловіком вони перебували лише за два метри від епіцентру вибуху.

Ольга, мешканка пошкодженого будинку: «Почало все сипатися, летіти. Чоловік мене накриває собою, а на нас летить усе: і ставні, і скло. Босий чоловік прожогом побіг, тому що у нас в іншій кімнаті батько лежачий. Мерщій туди подивитися, бо пішло займання звідти».

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Оселя у руїнах на 78-му році життя та порятунок рідних

Усі живі, але залишилися без даху над головою. Не стримує сліз і пані Галина. Її плеканий протягом усього життя будинок опинився у руїнах. На 78-му році життя їй доведеться починати все наново.

Галина, мешканка пошкодженого будинку: «Я була якраз застала, коли полетіло все вікно, де я сплю. З такою силою покривало все — отак раз і вилетіло. Я як вибігла надвір: темна ніч, дивлюсь — таке заграва страшне. Я навіть не бачила, що в мене таке розрушилось… Тепер як жити, як проживати оце, якщо всюди тепер свистить».

Як змогла вціліти у тому пеклі, пані Галина й досі не розуміє.

Галина, мешканка пошкодженого будинку: «Я ціла, ви можете уявити? Мені давали заспокійливі весь час. І в мене чад навіть: як глянула на себе в дзеркало — у мене тут усе чорне. Як бахнуло — воно мене задушити могло таким чадом».

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Галина — родичка Анни. Тут майже вся вулиця — рідня і друзі. Анна з чоловіком допомагають іншій бабусі, але їхній будинок теж розтрощений вибухом. Кажуть, від ударної хвилі оселю аж підкинуло. А далі було ще страшніше, розповідає дівчина.

Анна, мешканка пошкодженого будинку: «Коли телефонують найрідніші і кажуть, що у них прилетіло, звісно… Чоловік за три секунди прибіг. Я дивлюсь, біжу — каже, горить. І я не розумію, що мені робити. Треба розблокувати бабусю з дідусем, забрати якісь документи і допомогти їм вибратися. Це те, що було на думці в першу чергу».

Понад 30 вибухів у Дніпрі та знищений гаражний кооператив

Цієї ночі у Дніпрі та передмісті пролунали понад 30 вибухів. Окрім приватного сектору та об’єктів критичної інфраструктури, російські дрони розтрощили ще й гаражний кооператив із десятками машин.

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