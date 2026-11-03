Наслідки ударів по Дніпру / © ТСН

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У Дніпрі надзвичайники завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ворожої атаки: у місті двоє загиблих, 20 поранених.

14 потерпілих зараз у лікарні, стан трьох — тяжкий. Ворог усю ніч бив по місту балістикою, безпілотниками та крилатими ракетами. Цілив по критичній інфраструктурі, водночас розтрощив цілий житловий квартал. Зруйновані будинки, відділення поліції, пошкоджене приміщення лікарні та хоспіс.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

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Розтрощений квартал у спальному районі та порятунок людей із-під завалів

Кілька багатоквартирних будинків зруйновані вщент, десятки залишилися без дахів та вікон. По суті, розтрощений цілий квартал у спальному районі міста. В момент атаки на світанку десятки людей опинилися під завалами власних осель.

Частина триповерхівки повністю склалася. Під плитами опинилися мешканці. Рятувальники вручну розбирали завали, намагаючись знайти ще живих людей, і все це — під постійний акомпанемент нових тривог.

Щоб деблокувати першого загиблого, довелося розкопувати цілий під’їзд.

Евакуація пацієнтів хоспісу та розтрощене лікарняне відділення

Дивом минулося без жертв у приміщенні лікарні поруч із місцем прильоту. Персонал та понад сотня пацієнтів встигли сховатися в укриття. Половина з них — прикуті до ліжок пацієнти хоспісного відділення. Найстаршому — 90 років. Усіх уже доправили до інших закладів Дніпра.

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Антон Ковалець, заступник директора лікарні: «Усіх евакуювали. Дякувати Богові, що ніхто не загинув. Персонал приймав за можливості активну участь після удару, а під час атаки персонал перебував у сховищі».

Зі сльозами на очах прибирає уламки скла та стін пані Світлана. Жінка зранку прийшла до відділення лікарні й одразу стала до роботи. Каже, тут всюди був новий ремонт, а тепер не лишилося геть нічого.

Історії мешканців, які вижили під час нічного терору

Олег, енергетик із 20-річним стажем, з дружиною та мамою мешкають навпроти місця прильоту. Стіну та вікно у них винесло вибуховою хвилею — ледь встигли сховатися.

Олег, мешканець пошкодженого будинку: «Це кімната моєї матері, ми всі були в коридорі. Оце все сюди полетіло. Розруха одна, більше нічого. Отримали від волонтерів ОСБ, ось занесли, буду зараз зашивати все вікно. Ці два тижні було дуже страшно».

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Пані Анна теж опинилася в епіцентрі атаки. Каже, вибух підкинув її у кімнаті. Найбільше переживала не за себе, а за онука.

Анна, мешканка пошкодженого будинку: «Мене вибуховою хвилею кинуло, вікно впало. Я до онука в кімнату — а з його боку, слава Богу, вікно вціліло».

Пані Світлана намагається потрапити до розтрощеної квартири: десь там серед руїн заховалася перелякана кішка Білочка. Жінка згадує, що атака була у кілька хвиль. Друга ледь не забрала їхні з чоловіком життя.

Світлана, мешканка пошкодженого будинку: «Ми лягли спати, коли балістика пролетіла, але потім літаки пішли. Думали, що пронесе — не пронесло».

Ця російська атака, що йшла кількома хвилями, зруйнувала цілий квартал. Кілька будинків зруйновані повністю, інші сильно понівечені. Чиєсь життя за мить розлетілося на друзки, які тепер вивозять вантажівками.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗУСТРІЧ ЗЕЛЕНСЬКОГО І МЕРЦА! ТРАГЕДІЯ В КОМИШУВАСІ! АТАКА на ЕНЕРГЕТИКУ! | ТСН 17:00 3 листопада

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