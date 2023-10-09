Страшні звірства ХАМАС: як фестиваль в Ізраїлі перетворився на різанину – історії вцілілих

Ті, хто вижили, концерт називають “квитком у пекло” й діляться тим, що їм довелося пережити.

Терористи з Гази шокували світ своїми звірствами. Бойовики ХАМАСа не шкодували нікого: на знущання над солдатами, чоловіками, жінками та дітьми неможливо спокійно дивитися.

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Фестиваль рейв, транс і техно музики Nature Party зібрав тисячі молодих людей, аби 6 та 7 жовтня відсвяткувати єврейське свято Суккот. Вони навіть подумати не могли, що вже за кілька годин їм доведеться рятуватися від жорстокої різанини. Музичний фестиваль, відповідно до його анонсу, мав би стати "яскравим і барвистим". Та запам’ятають його зовсім іншим, бо вже на світанку 7 жовтня свято перетворилося на фільм жахів.

Бойовики ХАМАС вдерлися на фестиваль після 7-ї ранку, учасники свята стали першими жертвами головорізів, бо ж локація концерту була у пустелі під відкритим небом неподалік від кордону.

Відомо, що учасники фестивалю переважно віком від 20 до 40 років. Приїхали на тусовку і громадяни США, Великобританії, Франції та Японії. Тепер усіх їх шукають родини у соцмережах, викладають фото з надією почути, що їхні близькі живі. Втім за даними пошуково-рятувальної організації Zaka, на місці проведення заходу знайшли щонайменше 260 тіл загиблих. Бойовики ХАМАС усіх, хто намагався втекти, розстрілювали.

Уздовж усієї дороги помирали люди. А ті, хто втекти не встигли, зазнавали страшних катувань. Серед знайдених убитих більшість жінок та дівчат – зґвалтовано й побито до невпізнаваності.

Серед них і німкеня Шані Лук. Бойовики захопили дівчину, жорстоко побили та виламали ногу в інший бік. Упізнали Шані власне по тату на нозі. Іншу, поки невідому закривавлену дівчину, як трофей бойовики тягали за волосся.

Однак є момент, про який не можна мовчати. “Гуманні” росіяни щойно побачили страшні кадри, як почали насміхатися з горя інших. В ізраїльських ЗМІ також з'явилося і відео, як терористи до смерті забивають тайського робітника в одному із населених пунктів Ізраїлю.

Що вже говорити про ізраїльських військових, яким відрізали голови й скакали на трупах. Ці кадри ми вам показати не можемо, бо це занадто жорстоко і в голові просто не вкладається, що таке відбувається у сучасному світі.

Як вдалося врятуватися

Мережа нині переповнена повідомленням про пошук безвісти зниклих. Ті, хто вижили, цей концерт називають “квитком у пекло” й діляться тим, що їм довелося пережити.

"Моєму другу довелося зістрибнути зі скелі заввишки 8 метрів, коли він тікав від терористів, щоб урятувати своє життя", – розповідає один із учасників фестивалю.

Одна з учасників на ім'я Ортель розповіла кореспондентам, що першою ознакою того, що щось не так, стали сирени на світанку, які попереджали про ракетний удар. Потім пролунали постріли.

"Вони вимкнули електрику і з'явилися раптово, нізвідки. Озброєні люди увійшли всередину і відкрили вогонь в усіх напрямках. Пів сотні терористів, одягнені у військову форму, прибули на мікроавтобусах", – зазначила вона.

Аби вижити, люди лягали біля трупів і прикидалися мертвими.

Свою історію Reuters розповіла Естер Борохова. Жінка каже, коли тікала, в її авто врізалась інша машина. За кермом був молодик, який звелів їй сісти до нього. Вона так і зробила, але потім чоловіка застрелили. Естер сказала, що вдавала з себе мертву кілька годин, поки її нарешті не врятували ізраїльські військові.

Багато відвідувачів фестивалю, такі як Ортель, годинами ховалися в кущах і фруктових садах, сподіваючись, що ізраїльські військові врятують їх.

У розмові з журналістами 20-річна Ноя Реувен, яка була на рейві і змогла врятуватися, розповіла про стан масової паніки, коли тисячі відвідувачів побігли до своїх автомобілів після того як над ними пролетіли ракети і кулі бойовиків.

Серед загиблих на фестивалі, зокрема зірка ізраїльського футболу Ліор Асулін.

Під час масованих обстрілів з території Гази в Ізраїлі загинули, за попередньою інформацією і двоє українок. Інформацію вже підтвердили в МЗС України.

Тим часом, є й ті, хто їдуть на місце масової різанини в надії все ще знайти рідних живими. Ідор Нагар сказав, що має підстави вважати, що його дружина Селін спробувала втекти від бойовиків. Він знайшов машину дружини з кулями, але в ній не було крові. Тримаючи шестимісячну дочку на руках, пан Нагар з’явився на французькому телебаченні, щоб попросити владу зробити все можливе, щоб підтвердити, чи була його дружина захоплена ХАМАСом.

Станом на 9 жовтня, Ізраїль контролює усі свої території, однак вуличні бої з терористами подекуди тривають. Міноборони Ізраїлю зробило заяву, що у планах - взяти сектор Гази в повну облогу, там не буде електрики, їжі та палива. А саму Газу не припиняють бомбити. Напевне, тільки такий діалог і може бути з терористами.

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