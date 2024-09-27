Страшний "приліт" у Кривому Розі: ворог вдарив по управлінню поліції, під завалами люди

На місці триває рятувальна операція. Окрім адмінбудівлі, через атаку постраждали і приватні будинки місцевих.

Росія 27 вересня завдала ракетного удару по управлінню Нацполіції у Кривому Розі, будівлю зруйновано, під завалами можуть бути люди.

Все, що відомо про атаку – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Удар по поліцейському відділку у Кривому Розі

Зранку у п’ятницю, 27 вересня, країна-агресорка Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. РФ поцілила у районне управління Національної поліції. Першу інформацію про удар повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. Він зазначив, що російські окупанти поцілили в адміністративну будівлю. За його даними, ймовірно, під завалами можуть бути люди. Згодом Лисак повідомив про перших постраждалих:

"Внаслідок ракетного удару по районному управлінню поліції у Кривому Розі є постраждалі. Вже госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан – середньої тяжкості. Потрощена адмінбудівля, пошкоджені приватні будинки. На місці працюють екстрені служби. Шукають під завалами людей".

Що відомо про постраждалих?

Удар підтвердили і в Національній поліції. Там зазначили, що рятувальна операція триває, а окрім адміністративної будівлі, через ракетну атаку постраждали і приватні будинки місцевих. А перші жертви – вже на операційних столах. Станом на момент запису випуску було відомо про трьох поранених.

Згодом у Мережі з’явилися перші кадри наслідків рашистської атаки.

Аналогічний удар уже був

Зауважимо, що повітряна тривога на Дніпропетровщині тривала від 09:12 до 09:48. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Нагадаємо, що аналогічний удар окупанти здійснили і у вересні минулого року. Тоді рашисти також випустили ракету по відділку поліції у Кривому Розі. Тоді 73 людей постраждали, більшість були у стані середньої тяжкості, і більшість поранених – поліцейські. Також трьох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Вони були у важкому стані. Обстріл окупанти здійснили тоді 8 вересня з самого ранку о 6:20. Також була інформація про одного загиблого поліцейського.

Ракета влучила до адмінбудівлі, в якій було кілька офісів – зокрема офіс фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива", а також власне відділок поліції. На місці "прильоту" розгорілася пожежа площею 200 кв. м. Вибуховою хвилею та уламками повибивало вікна у прилеглих багатоповерхівках, пошкодило три адмінбудівлі, потрощило автівки та іншу цивільну інфраструктуру. Втім в МВС повідомляли, що фахівцям вдалося не допустити вибуху цистерн із метаном.

Атака по Одеській області

Крім цього, на світанку 27 вересня російські військові масштабно атакували південь Одещини. Цього разу під прицілом росіян опинився Ізмаїл. Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:40 ще 26 вересня. З повідомлень Повітряних сил стало відомо, що російські військові запустили свої дрони-камікадзе з південного напрямку. Кількома групами та в різний час вони почали підлітати до Одещини, зокрема націлилися на Ізмаїл.

Внаслідок атаки по місту пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Один із будинків, куди поцілили росіяни, обвалився на очах у місцевих мешканців. Відповідне відео опублікували у соцмережах.

Загиблі в Ізмаїлі

Внаслідок масштабної атаки загинули троє людей, ще понад 10 отримали поранення, серед постраждалих – дитина. Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, саме під ранок ворог вдався до масштабного терору міста Ізмаїл:

Також читайте Удар РФ по Ізмаїлу: кількість постраждалих зросла

"Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога".

Деталі про атаку на Ізмаїл від рятувальників

Про наслідки ворожої атаки по Ізмаїлу повідомили і рятувальники. У повідомленні йдеться про те, що пожежі, які виникли внаслідок удару російськими безпілотниками, вогнеборці оперативно ліквідували. Від ДСНС залучалися чотири одиниці пожежної техніки та 22 рятувальники.

Серед поранених – троє дітей

За даними прокуратури, станом на 9 ранку 27 вересня було відомо про трьох загиблих та 14 постраждалих, серед них троє дітей: двоє хлопчиків віком 3 і 13 років та 14- річна дівчинка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Водночас Повітряні сили повідомили, що загалом у ніч проти 27 вересня росіяни атакували України балістичною ракетою "Іскандер-М" /KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 безпілотники. А один російський безпілотник типу Shahed залетів до сусідньої Румунії:

"Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях".

Команда ТСН.ua бажає швидкого одужання постраждалим.

Читайте також: