Страшний сон Путіна: НАТО ще ближче до кордонів Росії – вступають Фінляндія та Швеція

Швеція та Фінляндія вступають до НАТО. Політика їхньої позаблоковості в минулому, як і термін "фінляндизація".

Насправді військово вони давно були готові. А от політично їх до цього підштовхнула повномасштабна війна, яку Росія розв’язала проти України 24 лютого.

Путін стверджує, що у нього не було вибору, бо інакше НАТО, яка невпинно наближається до кордонів Росії, напала б на нього. Божевільний очільник Кремля стверджував: якщо б ракетна інфраструктура Альянсу з’явилася в Україні, підлітний час до Москви скоротився б до 5-10 хвилин.

Цікаво, а який тепер буде підлітний час від Фінляндії до Санкт-Петербурга? Бо до фінського кордону з Пітера лише 200 км. Найстрашніший сон Путіна став реальністю. Він так боявся наближення НАТО до своїх кордонів, що отримав геть протилежне. Якщо зараз Росія прямо межує з Альянсом лише на кордоні з Естонією та Латвією, та опосередковано через Калінінград, то зовсім скоро додасться ще й протяжний фінський кордон. А це плюс 1300 км.

ТСН.ua розбирався, як Путін може відповісти на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, та що з цього Україні.

Відповідь за Зимову війну

"Ймовірно це буде найшвидше розширення НАТО в історії, яке перекроїть карту безпеки Європи". Саме так починається стаття The Time про вступ Фінляндії та Швеції до лав Альянсу. Перша вже офіційно оголосила про подання заявки. Друга, як очікується, зробить це у понеділок, 16 травня.

До 24 лютого громадяни цих країн і не думали про приєднання. Наприклад у Фінляндії підтримка вступу коливалася в межах 20-30%. Зараз цей показник сягнув 70%. У Швеції він був традиційно трохи вищим, проте зараз також збільшився до майже 60%.

Така різниця можлива саме тому, що Фінляндія прямо межує з Росією, а спогади про Зимову війну 1939-1940 рр. і про те, хто такі росіяни, надовго закарбувалися у пам’яті фінів. Як і зараз Путін, Сталін тоді теж не оголошував війну Фінляндії. Та й взагалі востаннє Росія оголошувала війну 1914 року. Проте Путін чомусь воліє не згадувати, чим це закінчилося.

Натомість його кумир Сталін називав війну проти Фінляндії "оборонною", щоб посунути кордон від на той час Ленінграда. Нічого не нагадує? Ця війна стала можливою завдяки пакту Молотова-Ріббентропа. І, за деякими даними, СРСР хотів захопити всю Фінляндію, проте напоровся на відчайдушний опір фінів. Але країна все ж втратила близько десятої частини території.

Так, Швеція та Фінляндія вступають до НАТО зараз, бо не хочуть воювати з Росією в майбутньому. Правий президент Естонії Алар Каріс, заявляючи, що зараз Кремль просто не має достатньо військових ресурсів, щоб відповісти на чергову хвилю розширення Альянсу. За даними західних розвідок, багато військ із західного регіону Росії поблизу Фінляндії були направлені на війну проти України, зазнавши великих втрат.

Проте буде несправедливо стверджувати, що Фінляндію та Швецію приймають до НАТО авансом. Гельсінкі давно закуповує десятки американських винищувачів F-35, а Швеція має свої всесвітньо відомі Gripen.

За словами заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся, Швеція – це головний елемент оборони на балтійському напрямку, лідер із розробки та експорту оборонних технологій: винищувачі Gripen, підводні апарати, протикорабельні ракети, бронемашини.

"Фінляндія також славиться своїм ставленням до оборони. Після війни з СРСР, вона була начебто нейтральною, але, як і Швеція, максимально включеною до військової структури НАТО та союзницьких відносин зі США. У Фінляндії потужна територіальна оборона. Саме з фінської моделі Україна черпає свої ідеї. Країни Балтії вчаться у Фінляндії. Тому з точки зору інтеграції в стратегічні плани застосування ЗС, Швеція та Фінляндія вже давно є членами НАТО", - пояснює ТСН.ua Михайло Самусь.

Відповідь Росії

Також експерт додає один дуже цікавий момент: близько 95% фінів готові воювати за свою націю. І це звісно через те, що вони близько до Росії і вже мають свій досвід смертоносної, нахабної і цинічної війни з боку Москви.

"З огляду на спільний внесок Швеції та Фінляндії до спільної оборони НАТО, для Росії це просто страшенний удар. Думаю, вони не очікували такого швидкого рішення з боку Альянсу. Адже по Фінляндії була угода з Росією, що вона має залишатися поза НАТО. Це ще наслідки Холодної війни. Звідси й пішов термін "фінляндизація України". А зараз відбувається українізація Фінляндії", - підсумовує Михайло Самусь.

Росія вже погрожує Швеції та Фінляндії.

По-перше, за словами заступника постійного представника Росії при ООН Дмитра Полянського, після вступу до НАТО, Швеція та Фінляндія стануть можливими цілями для російських військових.

По-друге, колишній змінщик Путіна у президентському кріслі Дмитро Медведєв знову нагадав Заходу про ядерну війну.

По-третє, Росія в якості помсти може повністю перекрити Фінляндії газовий вентиль. Хоча це 23 травня все одно б сталося, коли "Газпром" би не отримав платіж у рублях.

Газовим шантажем Європу вже не здивуєш. А от як щодо ядерного? Західні аналітики стверджують, що Росія звичайно може розмістити ядерну зброю у Балтійському регіоні. Однак Кремль вже давно розгорнув ядерні боєголовки у Калінінграді. А на Кольському півострові (це на південний схід від Мурманська) взагалі знаходиться найбільший ядерний арсенал на планеті.

Що з цього Україні

Але недооцінювати російську загрозу не варто. Саме тому Велика Британія уклала з Фінляндією та Швецією угоду про взаємні гарантії безпеки. Що це значить? Від подання заявки до реального вступу мине деякий час. Навіть якщо на саміті НАТО в Мадриді в кінці червня оголосять про приєднання Швеції та Фінляндії, ще треба час на ратифікацію необхідних документів всіма 30-ма державами-членами.

Тобто, реально Швеція та Фінляндія зможуть стати членами Альянсу лише під кінець 2022 року. Всі ці 7 місяців вони є живою мішенню Росії. Тому хтось має гарантувати їхню безпеку. І таким гарантом стала Велика Британія.

Україна дуже вболіває за вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Особливо Швеції, яка вже дуже тривалий час послідовно підтримує Україну. Вона не лише посилить Альянс, а й отримає право впливати на політику НАТО зсередини, що дуже на руку Україні.

З іншого боку, все те, що зараз отримують Фінляндія та Швеція, Україна навіть на обрії не має. Так, ми не настільки підготовлені до вступу, як ці дві скандинавські країни. Проте треба чесно визнати: якби нам свого часу не відмовили у вступі до НАТО, можливо, цієї кривавої війни вдалося б уникнути.

"Не бажання Києва вступити до НАТО спонукало Росію до війни проти України. Швидше сама відсутність НАТО в Україні дозволила Росії піти на вторгнення. Якби Україна була в НАТО, Росії довелося б воювати проти всього Альянсу, враховуючи США. Це урок, який зараз винесли Стокгольм і Гельсінкі - і НАТО", - йдеться у статті Politico "Якщо Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, то це через Росію".

В інтерв’ю ТСН.ua депутат Бундестагу із групи по оборонній політиці Маркус Фабер сказав: через те, що Росія зараз зайнята війною в Україні, вона не може одночасно вторгнутися до Фінляндії, тому і Фінляндія, і Швеція так поспішають вступити до НАТО. Тобто, вони отримали своє вікно можливостей. Та чи отримає його колись Україна? Бо нам навіть взаємних гарантій безпеки не дають.

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За словами голови комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександра Мережка, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО послаблює Москву, бо кордон Росії з країнами Альянсу стає більшим, і вона буде змушена розтягнути свої сили. І, можливо, трохи відволікти їх від війни проти України.

"Путін прорахувався, розпочавши нову збройну агресію проти України. Він сподівався не тільки окупувати Україну, відновити радянську імперію, але й послабити НАТО, не допустити його розширення. Однак у підсумку отримав протилежний результат", - сказав Мережко.

Щодо України, то, за його словами, серед країн-членів НАТО є такі, які бояться, що вступ України в НАТО зараз призведе до прямого конфлікту з Росією. Деякі політики з цих країн піддалися на залякування і шантаж Путіна, використовуючи такі аргументи про "ескалацію конфлікту", "можливість третьої світової війни", "можливість використання Росією ядерної зброї". Однак ці аргументи не переконливі, бо Путін розуміє лише силу.