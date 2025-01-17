Страшний удар балістикою у Кривому Розі: все, що відомо про наслідки російської атаки

Росіяни вкотре атакували Кривий Ріг. Вдень у п'ятницю, 17 січня, у місті прогриміли вибухи. У Мережі з’явились кадри перших митей після удару: діти стрибають з вікон навчального закладу, в який поцілили росіяни, а скривавлені люди лежать просто на землі на вулиці. Все, що відомо про атаку – в ексклюзиві ТСН.ua.

Удар по Кривому Рогу

Жорстокості росіян немає меж. Просто серед білого дня внаслідок влучання у місті пошкоджено навчальний заклад та житлову забудову. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Влучання сталися в абсолютно цивільні та житлові будівлі. Пошкоджені дві п’ятиповерхівки. В одній із них виникла пожежа. Понівечено й будівлю, що не експлуатувалася. Обстеження ураженої території триває.

У Мережі вже опублікували відео з першими секундами після ворожого удару. На одному з них діти стрибають з вікон навчального закладу, в який росіяни влучили ракетою.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Станом на 13:00 17 січня стало відомо, що росіяни вбили трьох людей. Ще троє – дістали поранення. Однак вже за кілька хвилин кількість загиблих, на жаль, зросла до чотирьох. Це звичайні цивільні люди, котрі в момент удару просто були у дворі свого п'ятиповерхового будинку.

Вілкул зазначив, що понеділок, 20 січня, у місті оголошено днем жалоби. Тим часом Мережа продовжила вибухати новими відео з Кривого Рогу. Це страшні кадри. Скривавлені люди лежать просто на землі. Це справжнє пекло у XXI столітті.

На момент публікації вже відомо про сімох постраждалих. Четверо з них госпіталізовані, троє перебувають у важкому стані, одна жінка – у стані середньої тяжкості. Ще троє людей будуть відновлюватись вдома.

Реакція омбудсмена

На черговий російський удар відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Росія вкотре цинічно порушує Женевські конвенції, які чітко забороняють удари по цивільних об’єктах і гарантують захист мирного населення в умовах війни. Цивільні об’єкти — школи, лікарні, житлові будинки не можуть бути мішенню. Війна, яку веде Росія, спрямована на знищення не лише інфраструктури, але й життя, прав та свобод українців.

"Україна вимагає, щоб Росія понесла відповідальність за кожен злочин! Адже безкарність агресора лише заохочує на подальші злочини", – наголосив Дмитро Лубінець.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родинам загиблих та бажає якнайшвидшого одужання постраждалим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДІТИ СТРИБАЛИ З ВІКОН! Кривий Ріг: момент удару балістикою потрапив на відео!

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