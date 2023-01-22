Страшно прокидатись від власних криків: прикордонниця з Маріуполя після полону мріє про звільнення коханого і собак

26-річна прикордонниця Аліна Паніна з Волині повернулася до роботи на одному з пунктів пропуску, вона пережила пекло в Маріуполі та п’ять місяців полону. . В окупації в неї залишилися найрідніші – коханий та двоє службових собак, йдеться в ТСН.

Прикордонниця Аліна та її нова помічниця собака Челсі разом 24 години на день. Руду красуню два тижні тому Аліні подарували друзі. Після того, як жінка у жовтні повернулася з полону, дуже сумувала за своїми собаками, які лишилися на окупованій території – Сонею та Джессі. “Ці собаки, ми з ними дуже багато пройшли і вони мені багато разів рятували життя”, - розповідає Аліна.

24 лютого разом із коханим, теж прикордонником, та двома службовими собаками вони були у Маріуполі. Працювали на морському порту, а потім почалося справжнє пекло. “Пряме, практично, у нас попадання було. Була фосфорна бомба, тому що воно все почало горіти, дуже їдкий дим був”, - пригадує дівчина.

Також читайте Крижаний затор у 7 кілометрів спровокував повінь на Київщині

Тиждень вони були під постійними обстрілами на «Азовсталі». Собаки в укритті, не раз рятували і Аліну, і її колег від смерті. “Коли в бункер получило і бункер почав горіти, в мене якраз був час сну. Якби не моя Соня, то я би і не прокинулася. Вона вилізла на мене і одразу почала облизувати”, - розповідає Аліна.

У полон вони теж потрапили разом. Собаки наче відчували, що їх розлучать з Аліною і цілу дорогу не злазили з рук. “Воду їм мінеральну, наприклад, давала з долоньки. Хлопці своєю ділилися, я віддала всю свою практично”, - каже дівчина.

Потім їх розлучили і коли полонених виводили на двір, десь у далині за парканом жінка чула гавкіт. “Собаки мене чули також. Я ходила під самим парканом, говорила і вони до мене просто відгавкувалися”, - розповідає колишня полонянка.

Де зараз її коханий Ілля та собаки – Аліна не знає. З хлопцем востаннє спілкувалася дев’ять місяців тому телефоном. “Спитав, чи я ціла, чи здорова, де я є. Я запитала, чи він цілий. Він сказав, що так і що скоро зустрінемося”, - переказує розміву дівчина.

Поки жінка чекає своїх найрідніших, маленька Челсі допомагає триматися та забути про пережите. “Снилися жахи, ти просинаєшся весь у поту. Дуже страшно, просинаєшся від свого крику. А коли обнімаєш собаку, справді, вона лікує і допомагає”, - переконує Аліна.

Аліна з нетерпінням чекає на коханого та собак і вже мріє, як буде знайомити їх зі своєю – Челсі.

Читайте також:

Розпочався рік чорного водяного кролика: що одягнути і приготувати, та на що сподіватись

Вбивча краса: на фронті гелікоптер з петриківським розписом нищить ворога

“Закидуємо за шиворот їм”: попри навалу ворога, українські військові тиснуть їх на Харківщині