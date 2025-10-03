Страшний потоп в Одесі: у місті знову прогнозують дощ

Наслідки негоди в Одесі

Три тисячі людей працюють над ліквідацією наслідків стихії в Одесі. Рятувальники з Вінниці, Кропивницького, Миколаєва, Черкас та Києва допомагають одеським колегам. Разом з ними працюють курсанти двох ВНЗ. Місто поступово повертається до життя — запрацював електротранспорт, діти повернулися до шкіл, усі дороги проїзні.

Про це з Одеси повідомляє кореспондентка ТСН Олена Черняєва.

При забудові одного із районів Одеси, який постраждав через повінь, вочевидь, не врахували особливості ландшафту, кажуть місцеві. Будинки стоять на місці колишніх балок та низин. Тут споконвіку був шлях для води, яка стікала після дощів у море. І під час негоди, коли опадів випало, вода проклала собі звичний шлях попри усі перепони.

Розслідування причин та обставин трагедії триває. Питань багато — чому не спрацювала система оповіщення, чому не було повідомлень про серйозність небезпеки, чому школи не перевели на дистанційне навчання. Адже, кажуть в Гідрометцентрі, про негоду попередили завчасно.

Ще одним фактором трагедії стала людська безтурботність.

За останні. дні вдалося розчистити вулиці від сміття і мулу, відкачати майже мільйон кубометрів води. Відновити навчання у школах і запустити електротранспорт. Зараз потерпілі домівки оглядає комісія міськради.

Люди намагаються встигнути просушити домівки до нових дощів. Їх синоптики прогнозують на кінець тижня, але, наголошують — настільки загрозливою стихія цього разу не буде.

«Завтра, 4 жовтня 2025 р., в Одесі очікується помірний дощ. Вітер східний, вдень південний, 9-14 м/с. Температура вночі 12-14°С, вдень 17-19°С», — йдеться у прогнозі погоди.

