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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Страшний вибух, багато поранених і велика пожежа: Росія посеред дня вдарила по будинку в одному із обласних центрів

Росіяни атакували Новобаварський район Харкова реактивними дронами. Поранення дістали 9 людей, палала покрівля багатоповерхівки.

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Наслідки обстрілу Харкова

Наслідки обстрілу Харкова / © Харківська ОВА

Харків росіяни безперервно тероризують ударними безпілотниками. Сьогодні зранку зафіксували чергове влучання у Новобаварському районі міста — його наслідки наразі детально уточнюють.

А напередодні у тому ж Новобаварському районі від атаки БпЛА постраждали 9 людей. Ворожий реактивний «Шахед» поцілив просто у дах п'ятиповерхового житлового будинку, спричинивши масштабну пожежу та руйнування. Крім того, значних пошкоджень зазнали й довколишні хати.

Про наслідки ворожого нальоту та стан потерпілих містян розкаже кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Що відомо про атаки на Харків

Гучний гуркіт у небі, а вже за мить — потужний вибух, що здригнув увесь квартал. Посеред дня російський реактивний дрон поцілив у звичайний житловий будинок у Новобаварському районі Харкова. Удар припав просто у покрівлю п’ятиповерхівки.

Наталія, харків'янка: «Я сиділа на дивані. Почула, як прилетіло щось таке... Ні, спочатку збивали щось, стріляли. Наші, напевно, відбивали. А потім через деякий час прилетіло, загуркотіло щось над нами і потім — вибух великий. І все... Я просто дивлюся у вікно, там шум. У мене вікно відчинене було. Чую, що там якийсь шум. Я виокремила цей гул, виокремила метушню і дим. Виходжу на вулицю, а тут уже все в диму і пожежа палає».

Від потужної вибухової хвилі шибки вилітали разом із дерев'яними та металопластиковими рамами у сусідніх висотках та приватних будинках навколо.

Галина, харків'янка: «Дуже сильний вибух був. Я думала, взагалі десь зовсім поруч. Ну і уламки летіли, видно, скрізь. За один будинок від нас. Страшно було. І собака прибігла... Ой, Господи, страшно, дуже страшно. Ледь оговталася, тиск піднявся. Вже одне пережила, а тут ще друге... Ой, страшно дуже!».

Ліквідація наслідків пожежі та штаб допомоги

Правоохоронці вже фіксують черговий воєнний злочин окупантів проти цивільного населення. Тим часом надзвичайники продовжують розбирати завали, скидати з даху аварійні залишки конструкцій та проливати перекриття, аби запобігти повторному займанню.

Богдан Гладких, начальник Департаменту надзвичайних ситуацій: «Сталася масштабна пожежа на площі 450 квадратних метрів, горіла покрівля. Крім того, пошкоджено чотири приватні будинки».

Найбільше постраждали мешканці горішніх поверхів — їхні оселі суттєво залиті водою під час гасіння пожежі.

Місцева влада та волонтери вже розгорнули оперативний штаб допомоги: людям видають необхідні будівельні набори, аби тимчасово закрити контур розтрощених вибухом осель.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 9:00 29 ЛИПНЯ | Пекельні санкції для РФ та візит Зеленського до США

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Дата публікації
Кількість переглядів
12
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