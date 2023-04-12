Страта українського військового окупантами: стало відомо, як встановлюватимуть винних та особу загиблого 

Буде використовуватись весь спектр цифрових та оперативно-розшукових заходів.

Справа про жахливу страту українського військовослужбовця окупантами перебуває на особистому контролі голови СБУ Василя Малюка, до розслідування залучені найкращі слідчі.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Розслідування знаходиться на особистому контролі голови СБУ Василя Малюка, відповідно, працюють найкращі слідчі. Встановлюють одразу декілька фактів: виконавці цього звірства. Тобто, хто конкретно відрізав голову, хто був присутній, до якого підрозділу належать. Разом з цим встановлюється особа загиблого. Буде використовуватись весь спектр цифрових та оперативно-розшукових заходів. У нас в портфелі є успішні кейси, коли було встановлено особу Олександра Мацієвського (український захисник, якого окупанти розстріляли після фрази «Слава Україні!» - ред.) Використовуємо всі наявні інструменти", - повідомило нам джерело в спецслужбі.

Жорстока страта росіянами українського військового

Нагадаємо, російські військові зафільмували черговий воєнний злочин, про який стало відомо 11 квітня. Мережу сколихнуо жорстоке відео, на якому російські загарбники катують українського військового, а потім живому відрізають голову. У який період та де загарбники скоїли черговий страшний злочин - невідомо.

У Міноборони наголосили, що українські служби ретельно вивчають відео страти українського військового, аби встановити винних та притягнути до відповідальності. Також там закликали припинити поширювати кадри, аби не з'являлися неправдиві факти.

ТСН.ua зібрав реакцію української влади, світу та все, що відомо про кричущий злочин російської армії.

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