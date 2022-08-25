Стратегічна ініціатива перейшла до ЗСУ: військовий експерт розповів про ситуацію на фронті

Протягом останього місяця-півтора війни в Україні лінія фронту майже не рухається - лише на три-п'ять кілометрів.

Про це в ефірі національного телемарафону в слоті "1+1" розповів військовий експерт Роман Світан.

"Впринципі ініціатива, яка була у російських військ перейшла до нас (ЗСУ - Ред.). Плануємо зараз атаки. Можемо говорити про те, що якмінімум стратегічна ініціатива в руках нашого командування", - наголосив експерт.

За його словами, напередодні на усій лінії фронту була ескалація.

"Її причиною були удари ЗСУ по військах противника. Практино по усій лінії фронту наша армія відпрацювала на п'ять балів. Впринцип до глибини 40 кілометрів були уражені ті цілі, які були розвідані напередодні", - розповів Світан.

Нагадаємо, розпочалася 183 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти намагаються штурмувати на кількох напрямках на Донеччині. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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