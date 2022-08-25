Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стратегічна ініціатива перейшла до ЗСУ: військовий експерт розповів про ситуацію на фронті

Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стратегічна ініціатива перейшла до ЗСУ: військовий експерт розповів про ситуацію на фронті

Фото: Associated Press

Наразі на фронті стабілізована ситуація.

Протягом останього місяця-півтора війни в Україні лінія фронту майже не рухається - лише на три-п'ять кілометрів. 

Про це в ефірі національного телемарафону в слоті "1+1" розповів військовий експерт Роман Світан.

"Впринципі ініціатива, яка була у російських військ перейшла до нас (ЗСУ - Ред.). Плануємо зараз атаки. Можемо говорити про те, що якмінімум стратегічна ініціатива в руках нашого командування", - наголосив експерт.

За його словами, напередодні на усій лінії фронту була ескалація. 

"Її причиною були удари ЗСУ по військах противника. Практино по усій лінії фронту наша армія відпрацювала на п'ять балів. Впринцип до глибини 40 кілометрів були уражені ті цілі, які були розвідані напередодні", - розповів Світан. 

Нагадаємо, розпочалася 183 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти намагаються штурмувати на кількох напрямках на Донеччині. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація