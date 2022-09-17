"Стратегічна траса до Херсона": експерт розповів про важливість звільнення Киселівки

Село Киселівку, що розташована за 25 км від Херсона, дуже важлива.

Киселівка відкриває пряму дорога на Чорнобаївку. Саме цей населений пункт після звльнення Киселівки залишиться єдиним на шляху ЗСУ до Херсона.

Про це заявив військовий експерт Петро Черник в інтерв'ю ТСН.ua.

Він називає Чорнобаївку "стратегічним полем - і на Херсон.

"Населений пункт важливий і відкриває стратегічну трасу до Херсона. Дійсно, з цієї точки відліку до Херсона подати рукою. Це буквально удар однієї механізованої колони", - пояснив експерт.

Нагадаємо, 14 вересня голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомляв про те, що українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку, що розташована за 25 км від Херсона.

Втім, зголом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спростував звільнення села Киселівка. Він наголосив, що бої за цей населений пункт все ще тривають.

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