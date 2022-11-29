Стратегія РФ, якою зараз керує Суровікін – це удари по критичній інфраструктурі: Майк Карпентер

Росія готова до чергового масованого ракетного удару по критичній енергетичній інфраструктурі України, щоб повністю занурити українців у холод і темряву.

Це і є наразі основною короткостроковою стратегією Москви на тлі гучних поразок на полі бою.

Про це під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання ТСН.ua про подальші стратегії Росії у війні проти України, заявив посол США при ОБСЄ Майк Карпентер.

"Що стосується середньострокових сценаріїв, протягом останніх двох місяців ми бачили, як російські війська зазнавали поразки на полі бою. Звичайно, спершу це була російська спроба бліцкригу – захопити Київ, яка приголомшливо провалилася в березні. Потім був відступ на Харківщині. І, звичайно, останній приклад – це звільнення Україною Херсона. Оскільки українці просунулися на полі бою та продемонстрували свою величезну мужність і вміння захищати свою територію, згортаючи російські досягнення, російська стратегія все більше зосереджується на завдаванні ударів по критично важливій інфраструктурі України, завдаючи болю та страждань народу України, включно з цивільним населенням, через відключення електроенергії, опалення, щоб зробити цю зиму нестерпною для українців", – вважає дипломат.

Здається, що саме це, за словами Майка Карпентера, – стратегія, якою зараз керує генерал Суровікін. Але Росії, на його думку, це не вдасться, бо міжнародна спільнота підтримує Україну: "Ми вже надаємо Україні системи протиповітряної оборони та засоби, щоб захистити себе ще швидше, оскільки ці системи зброї продовжують надходити на поле бою".

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"Я думаю, що світ обертається навколо України, і тому Україна має і рішучість, і волю, і моральне право перемогти в цьому конфлікті. Я прогнозую, що Україна виграє цю війну. І що Росія остаточно програє. Тому що зрозуміло, що на боці України – те, що правильно, а на боці Росії – те, що порушує фундаментальні принципи міжнародного права", –підсумовує Майк Карпентер.

У вівторок, 29 листопада, за підсумками першого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Бухаресті (Румунія), генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання надання Україні систем ЗРК Patriot, навіть в рамках нового пакету допомоги, не закрите.

"І зараз про це триває дискусія. Але також дуже важливо, щоб усі системи, які ми постачаємо, функціонували. І для цього нам потрібно гарантувати, що ми надаємо запасні частини, щоб вони могли виконувати технічне обслуговування цих систем, а також боєприпасів. Тому так, ми в процесі надання більшої кількості додаткових систем. Водночас ми терміново звертаємо увагу на те, щоб уже надані Україні працювали належним чином", – заявив Єнс Столтенберг.

Також у середу, 29 листопада, речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українським бійцям знадобилося б кілька тижнів, аби опанувати ЗРК Patriot.

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