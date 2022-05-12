Страуса, якого дивом не вбили і не з’їли окупанти, відправили до нового дому і підібрали самочку

Страуса, якого дивом не вбили і не з’їли окупанти, відправили до нового дому і підібрали самочку

Страуса, якого ледь не вбило російськими снарядами, а потім на нього полювали окупанти, але він вижив і тепер отримав нове житло.

У селі Здвижівка, неподалік Бородянки, селяни врятували страуса. Птах разом із людьми пережив окупацію ы бродив вулицями. Люди спочатку його жаліли, а коли він почав толочити їм городи, стали шукати фахівців, аби ті забрали птаха, йдеться в ТСН.

Він єдиний зі своїх сородичів, хто який пережив окупацію. Ферму, де жило зо тридцять птахів росіяни розбомбили, кого не вбило снарядами – з’їли. А цей прибився до людей. У нього навіть з'явилась годувальниця, яка назвала його Гуком. Місцеві намагались самі його зловити, та марно. «Ми заганяли, людей 10, два рази на ферму. Так вын проривається», - кажуть селяни.

Після невдалих спроб, люди почали шукати господаря ферми, аби той його забрав, але там вже припинили брати слухавку. Лишати птаха на самовигулі селяни не хотіли, бо було - шкода і птаха, і себе - він топче городи і буває надто агресивний. «Одного чоловіка він вдарив, так він з гіпсом ходив 2 місяці», - розповідають люди.

Хто може вивезти страуса із села, шукали місяць, дійшли до журналістів ТСН. Вони приїхали разом зі спеціалістами служби порятунку тварин. Операція з відлову страуса видалась не з легких. На одного птаха знадобилось троє кремезних чоловіків. Аж із четвертої спроби страуса таки впіймали. Найскладніше, кажуть спеціалісти, не лише наздогнати птаха, а й натягти на голову мішок. Але це потрібно, бо коли йому закривають очі, він заспокоюється, бо інакше може й добряче вдарити. А ще треба міцно тримати за крила, бо і ними може відгамселити з переляку. Цей птах важить щонайменше 250 кілограмів, кажуть спеціалісти. Тож ведуть до спецпричепу аж утрьох.

Птаха привезли у національний парк Межигір’я, де живуть багато страусів. Тут на нього вже чекали і заздалегідь підготували вольєр.

Ветеринар Олексій каже, що видно, птах не старше 4 років і здоровий, але трошки переляканий.

Кілька днів птах побуде на карантині у вольєрі, бо має трохи заспокоїтись та адаптуватись. А згодом йому підселять подружку. Одна вільна самка тут якраз давно чекає на кавалера.

Як селяни врятували страуса від російських окупантів і де тепер живе птах

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