Страйкарі зі знанням російської мови: що відбувається на кордоні з Польщею та доки триватиме блокада

Польські перевізники продовжують блокаду кордону з Україною. Головна їхня вимога – скасувати транспортний безвіз для українських вантажівок. Однак, Єврокомісія вже заявила, що лімітовані дозволи на в'їзд до Європи не повертатиме.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки Марічка Кужик.

Що відбувається на кордон

Українські водії тижнями не можуть повернутися додому через блокаду. Тисячі вантажівок розташувалися уздовж трас у полі, бо у місті стояти не мають права. Тут жодних побутових умов, їжу підвозять волонтери.

На парковці у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець" теж стоять фури. Тут є туалет та можна прийняти душ. Але запаси харчів теж закінчуються і пального не вистачає. Водії у яких бак ще заповнений, діляться з колегами. Стояти у черзі доводиться тиждень-два. Навіть тим, хто везе вантаж, який швидко псується чи гуманітарну допомогу.

Польські протестувальники спілкуються російською мовою

Польські протестувальники під час спілкування з ТСН ж заявляють - що це мовляв неправда. Поляк при цьому спілкується російською та каже - він не перевізник, а логіст у транспортній компанії. І пояснює звідки знає мову окупантів.

"У нас гарна вчителька російської мови була, от я і вивчив", - каже поляк.

Говорити більше на камеру польські пікетувальники не хочуть.

Блокада кордону / Фото: Facebook / Vasyl Zvarych

"Укрзалізниця" запропонувала вихід

Протестувальники вимагають скасувати транспортний безвіз для українських фур. Домовитися з ними поки не вдається. Тож вихід запропонувала "Укрзалізниця" - запустила потяг-платформу для транспортування ваговозів. Перевізники кажуть, це затратно, але все ж альтернатива.

"Зараз, враховуючи блокаду, автівки стоять по 15 діб на виїзд і на - 10 по поверненню, то звісно це - дуже хороша альтернатива. Навіть не тільки в режимі ціни високої, а в режимі того, що товари можна вчасно експортувати і виконувати свої контракти, бо якщо невчасно, то можеш отримати ще штрафні санкції або товар може зіпсуватися", - каже керівник департаменту міжнародних автоперевезень групи логістичних компаній Олександр Кирилюк.

Поки фури перевозить через кордон потяг, водії перетинають його автобусами. За час блокади український бюджет втратив близько 10 мільярдів гривень. Страйк на українсько-польському кордоні дозволено до січня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 22:00 за 8 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, ЗСУ відчувають брак постачання на фронті через блокаду кордону в Польщі.

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