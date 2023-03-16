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Страждала через біль, а лікарі не знали, чому: як жителька Вінниччини 14 років прожила із шпателем у тілі

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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Страждала через біль, а лікарі не знали, чому: як жителька Вінниччини 14 років прожила із шпателем у тілі

Фото: pixabay.com

Жінка роками скаржилась на постійний біль.

Стали відомі нові подробиці гучного скандалу, який стався в Вінницькій області. Там в тілі пацієнтки був виявлений медичний інструмент. За даними пацієнтки, в 2005 році їй було зроблено операцію, але після цього стан жінки не покращувався. Пацієнтка була вимушена неодноразово звертатись по медичну допомогу, але і це не допомогло. 

Страждання жінки тривали більше 10 років, поки під час чергового дослідження в 2019 році не було виявлено забутий в тілі медичний інструмент – шпатель Ревердена. Згідно опису, це медичний інструмент у вигляді лопатки довжиною майже 30 см та вагою майже 300 грам. 

Фото: Вінницький апеляційний суд / ©
Фото: Вінницький апеляційний суд

"З цією лопаткою вона прожила 14 років. Через рік, після того, як цей медичний інструмент залишили в черевній порожнині, у жінки почався біль у попереку, в боку, відчувалась загальна втома, слабкість. Вона робила рентген, але то було дослідження грудної клітини, а не черевної порожнини. Були інші обстеження, але і вони не виявили цього інструменту", - повідомило ТСН.ua джерело, обізнане з матеріалами справи. 

До цього наш співрозмовник додав наступне: "Дуже погано їй стало наприкінці 2019 року, було зроблено МРТ. Коли дослідження виявило цей інструмент, то вся її родина була в шоці. Лікарі в Хмільнику, де мешкає ця жінка, не наважились робити операцію по вилученню цієї лопатки, жінка поїхала до Вінниці".

Зараз, за рішенням суду апеляційної інстанції, медичний заклад, в якому жінці робили операцію, повинен виплатити їй 400 тис. грн. компенсації за нанесення моральної та матеріальної шкоди.

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Дата публікації
Перегляди
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