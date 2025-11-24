Стрес через війну добив серце пацієнта з "однією на мільйон" групою крові: неймовірна історія порятунку

Олександр Колеснік / © ТСН

Історія 62-річного Олександра Колесніка з Лимана на Донеччині здивувала навіть досвідчених кардіохірургів: пацієнт, якому терміново була потрібна трансплантація серця через виснаження органу війною, відмовився від рідкісного донорського органу.

Чоловік, який 40 років жив із вродженою вадою серця без жодних проблем, почав страждати від критичної задишки лише з наближенням лінії фронту. Його серце не витримало постійних обстрілів і стресу. Проте медики все ж переконали чоловіка щодо донорського серця.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Серце не витримало війни

Олександр Колеснік випадково дізнався про свою вроджену ваду 40 років тому, але лікарі обіцяли довге життя. Так і було: серце не турбувало, аж поки він із родиною жив у Лимані.

Олександр Колеснік: «Лінія фронту — 10 кілометрів. Що там балакати, якщо літають кожен день і кожну хвилину. Днем іще півбіди, але вночі це хоч не лягай. Ну, обстріли, постійні обстріли».

Сім’я двічі тікала з Лимана. Вперше — навесні 2022 року, перед повторною окупацією. Після звільнення повернулися, але війна підходила все ближче, а їхній будинок був пошкоджений.

На тлі постійного стресу чоловікові ставало дедалі гірше, ночами він не спав через задуху. Отримати швидку допомогу в Лимані було нереально. Вдруге сім’я тікала поспіхом, забравши лише речі та своїх чотирилапих друзів.

Загадка групи крові та унікальний шанс

У лікарні з’ясувалося, що серце пана Олександра остаточно виснажене, а без трансплантації прогнозів немає. Додаткову складність створила рідкісна четверта група крові (позитивна), про яку чоловік не знав:

Олександр Колеснік: «Завжди думав, що друга. З 18 років стояла в паспорті друга. А тут виявилося четверта».

Знайти донора з четвертою групою, за словами лікарів, дуже складно. Олег Журба, кардіохірург, готував Олександра як «готового спортсмена» до трансплантації, яка могла відбутися будь-якої хвилини.

Через три місяці сталося диво — знайшли донорське серце з потрібною рідкісною групою. Але тут пацієнт приголомшив лікарів: він відмовився.

Олександр Колеснік: «Ну, а хто б не відмовився, боявся. Це ж не те, що там кільце на пальці змінював. Це ж все-таки операція на серці».

Лікарі почали вмовляти чоловіка, вказуючи на мізерну вірогідність повторення такого шансу.

«Я думаю, що воно між нулем і одним відсотком. Тому що 70% пацієнтів, які на листі очікування… Це пацієнти з другою групою крові», - каже Олег Журба.

Зрештою, чоловік погодився.

Успішна трансплантація

Операція пройшла успішно та дуже швидко.

«У даному випадку це все було протягом 30-40 хвилин, воно [нове серце] вже повністю взяло на себе всю роботу. Буває таке, що годину-півтори, навіть дві години ми чекаємо», - каже Вадим Голуб, завідувач відділення анестезіології

Нове серце «завелося» геть відразу. Пацієнт швидко прийшов до тями і зараз вчиться жити без задухи.

Лікарі застерігають, що війна та стреси — погані супутники для нового серця. Олег Журба наголошує, що кількість пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями зросла приблизно на 15% через війну.

Щоб нове серце пана Олександра пережило війну, крім медичної терапії, на нього вдома чекає домашня підтримка — чотирилапі друзі, яких родина забрала з Лимана.

