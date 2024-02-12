Стрес через війну: медики попередили про небезпечні захворювання та розповіли, куди звертатися

Хронічний стрес – те, з чим живе сьогодні кожен українець. І це може призвести до тяжких наслідків, як-от психічні розлади, не кажучи вже про проблеми з фізичним здоров'ям. Дратівливість, тривожність, депресія, розлади сну й харчування – це не поганий настрій, а результат напруженості. І нехтувати цими станами не можна.

Як подолати і куди звернутися – в сюжеті кореспондентки ТСН Маріам Оганнисян.

Хронічний стрес – це те, в чому перебуває практично кожен українець від початку повномасштабного вторгнення росіян. Його вплив на людський організм дуже небезпечний і може призвести до порушення фізичного та психічного здоров'я.

У практиці сімейної лікарки Катерини Буток нині переважають розлади, викликані стресом.

"По-перше, це безсоння, у кожної людини зараз безсоння, апатія, тривожність, розлади пам'яті. Приходять до мене – я почав частіше забувати, у мене головні болі, я погано сплю, я погано їм або, навпаки, я дуже багато їм. Гіпертонічні кризи, то вони збільшилися, напевно, в разів 5", – каже сімейна лікарка Катерина Буток.

Катерина Буток

26-річна киянка Марина зазначає, що її життя зараз на паузі. Через війну вона боїться гучних вибухів. Її психологічне здоров'я потребує підтримки. Часто під час повітряних тривог їй допомагають заспокійливі та улюбленець Барні.

Марина

Якщо дівчина навчилася розпізнавати свої стани через сильний стрес, то більшість пацієнтів Катерини не усвідомлюють, що причина недуги часто саме напруженість.

Сьогодні всі сімейні лікарі пройшли курси психологічної допомоги. Тому якщо відчуваєте напруженість, роздратованість чи зміни в собі, варто звернутися до свого фахівця. Він підкаже, що робити далі. Але не варто й забувати про збалансоване харчування, здоровий сон і фізичну активність. Це найперша швидка допомога в разі стресу.

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Нагадаємо, в листопаді 2023 року опублікували дослідження, в якому після 18 місяців повномасштабної війни в Україні третина населення заявляє про нижчий від середнього рівень якості життя і добробуту, а 70% – не впевнені в майбутньому.

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