Стрибали із вікон 6 поверху: медики розповіли про стан постраждалих у пожежі в готелі у Вінницькій області

Стрибали із вікон 6 поверху: медики розповіли про стан постраждалих у пожежі в готелі у Вінницькій області

Стан чоловіка критичний.

Одна людина загинула, двоє потерпілих залишаються у лікарні, за життя одного з них нині борються лікарі - такі наслідки нічної пожежі на Вінниччині. Там горів популярний заміський готельний комплекс. На момент пожежі на базі відпочинку було 53 дитини, усі вони приїхали на спортивні змагання і зупинилися в цьому готелі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Вогонь загасили, але тут досі працюють рятувальники, адже пластик і дерево продовжують тліти.

Відомо про одну загиблу молоду дівчину - рятуючись від вогню, вона вистрибнула з вікна шостого поверху. Це 19-річна працівниця закладу. Також через вікна стрибали ще двоє. Теж 19-річна дівчина і 43-річний чоловік, вони вижили, але зазнали травм їх доправили до лікарні.

«Загоряння сталося на 6 поверсі, саме там були люди, які з приміщення вистрибнули, на жаль, загинула дівчина. Крім того в лікарні ще двоє людей, вони стрибали з 6 поверху на пожежну драбину і отримали тілесні ушкодження», - каже речниця поліції Вінниччини Анна Олійник.

«Чоловік прооперований, має важку політравму, з ураженням кісткового склепу, чепепно-мозкова травма, стан украй важкий, не стабільний. У жінки є переломи, але має 40 відсотків опіків поверхні тіла», - розповідає медичний директор лікарні швидкої допомоги Богдан Трохименко.

Пожежа у готелі під Вінницею: чи встановили причину займання | Новини України

Займання сталося у популярному заміському готельному комплексі. На момент пожежі тут було понад півсотні дітей віком від 6 до 16 років, усі вони приїхали на спортивні збори із тхеквондо. Цілою групою вони разом з тренером зупинилися на цій базі відпочинку. Попередньо відомо, що ніхто з дітей не постраждав, їх з палаючого корпусу вивів сам тренер ще до приїзду рятувальників.

Згодом школярів переселили до іншої будівлі цього ж комплексу. Вони розповідають, що було дуже страшно, у пожежі залишили всі свої речі.

Причини пожежі досі офіційно не називають. Але не виключають, що сталось закорочення. Після того, як рятувальники повністю все загасять, до роботи стануть слідчі. Вони з’ясують, чи були порушені у готелі правила безпеки, і чи справна була електромережа.

Кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки у поліції вже відкрили.

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