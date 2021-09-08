Стрільчиня із арбалета заявила, що потерпала від постійного булінгу в школі, де напала на вчителів

Дівчина запевняє, що в усіх школах, де навчалась, потрепала від однокласників і викладачів

На суді підозрювана у замаху на вбивство двох вчителів у одній зі шкіл Полтаві, розповіла, що вчилася у трьох місцевих школах і скрізь була жертвою булінгу. Мовляв, цькували і діти, і вихователі. Щоправда, чому з арбалетом пішла у цей освітній заклад - не пояснила. Лише додала, що зброю придбала сама в Інтернеті.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Семененко.

Дівчина визнала свою провину. «Спеціально били так, щоб не було синців. Штовхнули, підніжку, щоб не було видно. Адміністрація школи і вчителя, як такого, тілесного насильства не застосовували. Вони якось часто морально тиснули. Я розумію, що я зробила. Мені дуже шкода», - заявила Таїсія Петрова.

Вона не заперечувала проти арешту, але захист просив відправити дівчину під домашній арешт, або відпустити під особисте зобов'язання. Але її помістили під варту терміном на 60 днів без права внесення застави.

Подія сталася два дні тому в одній із місцевих шкіл. Дівчина з арбалетом у руках безперешкодно зайшла до будівлі і поранила двох педагогинь. Одній поцілила в спину, а іншій стріла прошила долоню.

Про саму нападницю відомо. що їй 19 років. Свого часу в цій школі вчилася до п'ятого класу, а потім перейшла в інший заклад. Останнім часом навчалась на психолога в одному з місцевих вишів. В поліції начебто розповіла, що до такого вчинку її підштовхнуло сновидіння. Мовляв, вона мала когось убити.

Слідство очікує результати експертиз, чи була ця дівчина у стані алкогольного, або ж наркотичного сп'яніння, і чи психічно здорова.

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