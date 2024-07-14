Стрілець не вбив Трампа, але "влучив" у Байдена: які наслідки матиме гучний постріл у США

У сюжеті ТСН.Тиждень з'ясовували, чому охоронці не попередили стрілянину і які наслідки матиме замах на Трампа.

Вибухова хвиля від пострілів у Штатах триває сьогодні весь день. І детонація буде ще довго. Бо на передвиборному мітингу у Пенсильванії стріляли в експрезидента Сполучених Штатів і одного з лідерів нинішніх виборчих перегонів. Дональд Трамп – живий. Але є жертви серед тих, хто прийшов на мітинг його підтримати.

Хто стріляв? Чому? Чи була змова? І де були ті, хто мав би Трампа охороняти? Перші відповіді – в сюжеті ТСН.Тиждень.

На передвиборчому мітингу Дональда Трампа натовп реве. Але раптом їхні голоси заглушує серія пострілів.

Трамп повертає голову і в цей момент куля ковзнула йому по вуху. Охорона затуляє політика. Перед тим як піти зі сцени, Трамп показав публіці стиснутий кулак. Влучний фотограф встигає зробити ось цю світлину. Запам’ятайте її.

ФБР ідентифікувало стрілка. Ним був 20-річний Томас Метью Крукс. Майбутні вибори 5 листопада були б першими в його житті із правом балотуватись. Також із запису виборців штату відомо, що хлопець був республікнацем. Два роки тому закінчив середню школу й мав нагороду з математики. Він жив за годину їзди від місця стрілянини. Курок рушниці хлопець звів з даху будівлі в двох сотнях метрів від виставкового центру, де проходив мітинг.

Чому поліція не звернула увагу на підозрілу особу. Адже на таких виступах заходи безпеки – безпрецедентні.

Стрілець встиг випустити сім куль у бік Трампа. Його ліквідували одразу. Не обійшлося й без жертв серед глядачів. Одна людина вбита. Ще двоє отримали тяжкі поранення й перебувають у критичному стані.

Але як сталося що стрілку дозволили відкрити вогонь? Як він отримав доступ до місця? Кілька федеральних і державних агентств США зараз шукають відповіді на численні питання. Інцидент розслідують як спробу замаху на екс-президента США.

Чинний президент США Джо Байден під час стрілянини був у Делавері, де планував залишитися на вихідні, але терміново повернувся до Білого дому. Він публічно засудив стрілянину. А от чи вірить американський лідер у версію про замах на Трампа, конкретно не відповів.

"Мені недостатньо відомо. У мене є думка, але я не маю жодних фактів. Тому я хочу переконатися, що ми маємо всі факти, перш ніж робити якісь коментарі", – сказав Байден.

Замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа став найважливішим моментом у політиці Штатів за останні десятиліття. Чи можна сказати, що на цьому перегони за крісло у Білому домі завершені? Прихильники Байдена досі не можуть відійти від провальних дебатів. Рейтинги Дональда Трампа підскочили миттєво. Його політтехнологи можуть далі пити каву. А Путін – відкривати шампанське і безсумніву шукати візитку Яроша біля стрілка. Який вже ніколи не заговорить.

На цей інцидент у Пенсильванії встигли відреагувати всі світові лідери. Зокрема і президент України Володимир Зеленський.

"Замах на життя Дональда Трампа – жахливий злочин, який можна тільки засуджувати. Який демонструє які серйозні виклики, які є прямо зараз перед демократіями. Насильство в жодній формі і ніде абсолютго не повинно взяти гору. Я впевнений, що Америка пройде цей шлях гідно. Бажаю швидкого відновлення Дональду Трампу", – сказав Зеленський.

Сам Дональд Трамп одразу після інциденту надіслав своїм прихильникам листа з коротким посланням: " Я ніколи не здамся!"

Нині він перебуває на своїй віллі у Нью-Джерсі. Він подякував секретній службі США та всім правоохоронцям за швидку реакцію на стрілянину, а також висловив співчуття сім'ям загиблому та пораненим на мітингу.

Замах на Трампа тільки підтвердив тенденцію, яка давно зчитувалась: США рухаються до тотальної внутрішньої ескалації. Американці поділилися на два табори. І мова не про поділ на демократів та республіканців. Останні, до речі, сьогодні мали висунути свого кандидата - Трампа офіційно. Вони переконані – перемога точно за ними.

А на тих, хто вірить у замах, і тих хто ні. Хто вважає, что все зрежисованно. Противники Трампа підмічають – легка травма вуха йому вигідна. Тепер він герой і його шанси на перемогу дорівнюють ста відсоткам.

Фото після замаху стало вірусним і ймовірніше за все стане обкладинкою передвиборчої кампанії республіканця. Закривавлений Трамп показує натовпу кулак. Стрілок не вбив Трампа, але точно влучив у Байдена. І для його політичної кар’єри цей постріл може стати смертельним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Трампу підстрелили вухо! Замах, який змінить усе!

Нагадаємо, 13 липня на передвиборчому мітингу в місті Батлер у штаті Пенсильванія на Трампа скоїли замах. Він отримав незначне поранення — куля зачепила вухо. Нападника застрелили.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.