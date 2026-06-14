Стрілянина в Києві

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Днями в Києві сталася стрілянина прямо на вулиці — на території одного з гаражних кооперативів вихідець з Кавказу розстріляв двох своїх співвітчизників, які прийшли до нього, за його словами, вимагати гроші за борг, якого не існує.

Стрілянина у Києві: що відомо про нападників

Як повідомив заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов, двоє озброєних чоловіків прийшли з претензіями до свого співвітчизника, але останній вихопив у одного з них пістолет і почав стрілянину.

Одного вбив на місці, інший від тяжких поранень помер у лікарні.

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За даними Нєбитова, пістолет, від куль якого загинули обидва, свого часу був вкрадений в одній з квартир. За наявною інформацією, обидва іноземці під час блекаутів в Україні обкрадали квартири українців.

За словами Андрія Нєбитова, оперативники карного розшуку певний час тому вийшли на слід цих крадіїв, тому швидко вирахували особу стрільця.

За даними поліції, він вже затриманий, ведеться слідство.

Як з’ясував ТСН.ua, двоє з фігурантів свого часу нелегально перетнули кордон України, третій був у шлюбі з українкою.

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Що відомо про стрілянину у Києві

Нагадаємо, у Києві на території гаражно-будівельного кооперативу сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє чоловіків. Як повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов, усі учасники конфлікту є вихідцями з Кавказького регіону.

Сутичка виникла під час з’ясування стосунків, коли один із чоловіків відкрив вогонь. Один із постраждалих помер на місці, інший — згодом у лікарні. Підозрюваного вже затримали, він перебуває під вартою.

За попередніми даними правоохоронців, причиною стрілянини стали суперечки через гроші та спільну злочинну діяльність. Загиблих підозрювали у квартирних крадіжках, які вони вчиняли під час блекаутів після російських обстрілів.

Сам пістолет, з якого стріляли, ймовірно, також був викрадений під час одного з таких злочинів. Реагуючи на інцидент, Андрій Нєбитов наголосив на жорсткій протидії незаконній міграції, зазначивши, що іноземці намагаються нелегально закріпитися в Україні.

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Оприлюднена поліцією статистика свідчить, що за перші п’ять місяців 2026 року в Україні до кримінальної відповідальності притягнули 48 іноземців та осіб без громадянства. Загалом за цей період вони вчинили 473 кримінальні правопорушення.

Серед них — 102 майнові злочини, 83 наркозлочини, 37 фактів незаконного обігу зброї, 31 порушення безпеки дорожнього руху чи угон, а також 21 особливо тяжкий злочин, включно з убивствами та насильством.

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