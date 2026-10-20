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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Стрілянина у шістьох людей в ТЦК Києва під час мобілізації: ким виявився нападник

Стало відомо, ким виявився 41-річний чоловік, який стріляв у шістьох людей в приміщенні ТЦК на Печерську у Києві.

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Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
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Стрілянина в ТЦК

Нападник поранив шістьох людей в приміщенні ТЦК у Києві / © ТСН

Стали відомі нові подробиці про стрілянину у приміщенні Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.

Як повідомили ТСН.ua у поліції Києва, постріли у трьох поліцейських та трьох представників ТЦК здійснив 41-річний громадянин, який був доставлений до ТЦК через порушення мобілізаційного законодавства. За попередніми даними, раніше у поле зору правоохоронців він не потрапляв.

Але, як розповіли для ТСН.ua поінформовані джерела у владних структурах, після того, як відбулася стрілянина, вдома у цього громадянина було здійснено обшук.

«Там була знайдено ще декілька одиниць зброї», — уточнили наші джерела. Пізніше це підтвердили офіційно в Офісі генпрокурора та уточнили, що в арсеналі є автомати та граната.

Пістолет, з якого нападник здійснив сім прицільних пострілів. Фото: Національна поліція України

Пістолет, з якого нападник здійснив сім прицільних пострілів. Фото: Національна поліція України

Своєю чергою, представник Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін на своїй сторінці в соцмережі повідомив з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що затриманий влаштував стрілянину з бойового пістолета Sig Sauer. З відкритих джерел відомо, що такою зброєю користуються поліцейські окремих інших держав.

За даними Учайкіна, поліцейські отримали поранення в область лопатки та нижньої частини тіла, а один з поранених представників ТЦК — в область сідниць.

За офіційними даними правоохоронців, стрільцю оголосили підозру. За даними Офісу генпрокурора, один поліцейський та один військовослужбовець перебувають у реанімації у важкому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, скільки в Україні ухилянтів і військових у СЗЧ. Народний депутат Олександр Федієнко запропонував обмежити ухилянтам і військовим у СЗЧ доступ до окремих послуг у ЦНАПах і банках, щоб ускладнити їм повсякденне життя.

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