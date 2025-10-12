Стрілянина в барі Києва, що наробила галасу: поліція повідомила, що сталося насправді

Поліція повідомила деталі інциденту / © Національна поліція України

У Києві на Новопечерських Липках в одному з барів невідомий стріляв у компанію відпочивальників. Унаслідок інциденту постраждала дівчина.

Інцидент потрапив на відео, яке розлетілося Мережею.

Як з’ясував ТСН.ua, стрілянина в барі, відеозапис якої розповсюдили у соцмережах, сталася минулими вихідними в Києві.

За даними поліції, внаслідок пострілів постраждалих не було, але постраждала жінка, яка отримала удар стільцем. Стрілець був затриманий. Більш детальні подробиці поліція Києва обіцяє надати згодом.

