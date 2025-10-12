- Дата публікації
Стрілянина в барі Києва, що наробила галасу: поліція повідомила, що сталося насправді
Відвідувач столичного закладу дістав пістолет і відкрив вогонь по людях. Кулі летіли по всьому залу.
У Києві на Новопечерських Липках в одному з барів невідомий стріляв у компанію відпочивальників. Унаслідок інциденту постраждала дівчина.
Інцидент потрапив на відео, яке розлетілося Мережею.
Як з’ясував ТСН.ua, стрілянина в барі, відеозапис якої розповсюдили у соцмережах, сталася минулими вихідними в Києві.
За даними поліції, внаслідок пострілів постраждалих не було, але постраждала жінка, яка отримала удар стільцем. Стрілець був затриманий. Більш детальні подробиці поліція Києва обіцяє надати згодом.
Нагадаємо, у Києві п’яний зловмисник влаштував стрілянину на ринку та поцілив у чоловіка.