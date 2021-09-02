Стрільця, який вбив собаку на ринку в Миколаєві, затримував спецназ: йому інкримінують жорстоке поводження із тваринами

Стрільця, який вбив собаку на ринку в Миколаєві, затримував спецназ: йому інкримінують жорстоке поводження із тваринами

Рушниця виявилась пневматичною, її доправили на експертизу.

На ринку у Миколаєві чоловік влаштував стрілянину із рушниці і вбив собаку.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

В цей час на ринку було повно людей. Як чоловік витягає зброю, першою побачила продавчиня, вона закричала, люди кинулися геть. Тим часом стрілець вбив собаку, яка спала у закуті. Чому поцілив у неї, не пояснив, розвернувся та пішов геть.

Продавчиня каже, що це постійний покупець, тож його адресу вдалось швидко дізнатись. Затримував стрілка спецназ. В поліції з’ясували: йому 61 рік, живе із дружиною, двічі був у зоні бойових дій. Рушниця виявилась пневматичною, її доправили на експертизу.

Поки стрілку інкримінують жорстоке поводження із тваринами. Втім, справу можуть перекваліфікувати.

Новини України: у Миколаєві на ринку чоловік рушницею застрелив собаку

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