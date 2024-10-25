Стрілки годинників переводять на зимовий час: українці терміново звернулися до Зеленського

Ухвалений Радою закон про скасування переходу на літній час може залишитись без підпису Зеленського.

Україна цього тижня переходить на зимовий час. І це мало б бути востаннє. Адже у червні 2024 року Верховна Рада України проголосувала за скасування переведення годинників. Однак, президент досі не підписав цей документ.

Своєю чергою українці просять залишити все як є. Ба більше, у ЗМІ з’явилася інформація, що документ може залишитися без підпису Зеленського. Всі деталі – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Українці проти переведення годинників

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час – стрілки годинників переведуть на годину назад. Цей перехід мав стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала проєкт, який скасовує подальші переведення часу. Втім, у соціальних мережах через новацію виник скандал. Люди здебільшого незадоволені тим, що для життя обрали саме зимовий час.

Водночас перехід на літній час аж ніяк не вигідний економічно, кажуть експерти. Бо ж робочий день розпочинатиметься пізніше і закінчуватиметься пізніше, коли вже буде геть темно та організм потребуватиме відпочинку. А от найбільше від цього постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком та нормованим робочим днем, пояснює економіст Ілля Несходовський. Не заощаджуватиме це й електроенергії.

Думка науковців про переходи між зимовим та літнім часом

Сама процедура "дьоргання стрілок" щопівроку вже давно визнана фахівцями з біологічної ритміки та дослідниками сну не корисною, а для деяких категорій людей навіть шкідливою. Про це розповіла біологиня Ольга Маслова. За словами експертки, у нас є внутрішня система добових ритмів, яка прив'язана до певного режиму, а також генетичних та психосоціальних особливостей. При цьому, що менше відмінностей у графіку в різні дні, то краще функціонує наш організм.

А в Американській академії медицини сну пояснюють, що людський біологічний годинник регулюється зміною світла і темряви – саме це впливає на ритми сну та пробудження.

Щорічні зміни між стандартним і літнім часом спричиняють цей розрив, який може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, а також на безпеку і громадське здоров'я. Американська академія медицини сну закликала до скасування сезонних змін часу та зазначила, що відмова від сезонних змін часу краще узгоджується з біологічними ритмами людини.

Науковці закликали Зеленського ветувати закон

Своєю чергою Академія наук вищої школи України закликала Володимира Зеленського ветувати закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Звернення президента Академії Олександра Наконечного 17 липня опублікувала "Новинарня". Науковці навели кілька аргументів проти закону, зокрема те, що законопроєкт №4201 "було ухвалено з суто формальними експертними висновками міністерств, але без глибоких фахових експертних висновків наукової спільноти".

"Тому АН вищої школи України закликає Вас, вельмишановний Володимире Олександровичу, накласти вето на суто популістський, шкідливий для економіки та антиєвропейський по суті законопроєкт №4201, а також доручити уряду утворити робочу групу з фахівців-науковців для опрацювання пропозицій щодо вдосконалення системи обчислення часу в Україні", – йдеться у зверненні Наконечного.

Пізніше на сайті президента України навіть з’явилася відповідна петиція щодо ветування законопроєкт №4201 про обчислення часу. Згідно з законопроєктом, українці востаннє мають перевести годинник восени на зимовий час і залишитися на ньому. Однак це, як кажуть у петиції, викликає незручності. Серед аргументів у петиції наводиться те, що світанок улітку наступатиме о 3:00 ночі, а темнішатиме — о 20:00, що особливо відчують жителі східних регіонів.

"Відповідне ухвалене рішення несе за собою значні проблеми та незручності насамперед для громадян. Так, тепер згідно "нового часу" - світанок влітку наставатиме близько 3 години ночі (нині - 4 ранку), особливо відчутно це буде на сході країни. А сутенітиме відповідно близько 20 вечора", – йдеться у тексті петиції.

Також зазначається, що рішення не сприятиме економії електроенергії, адже підвищить її споживання ввечері.

"До всього іншого таке рішення не надасть користі й у питанні економії електроенергії, особливо враховуючи втрачені потужності та постійні атаки на нашу енергосистему з боку Росії. Оскільки тепер буде збільшено витрати на електроенергію для споживачів і підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени", – наголошують прихильники переходів між літнім та зимовим часом.

Водночас різниця у дві години з Європою вплине на співпрацю з партнерами.

Подальша доля ухваленого Радою законопроєкту №4201

Наразі законопроєкт №4201 був ухвалений ВРУ, проте президент України його поки що не підписав. Ба більше, Володимир Зеленський, можливо, й не планує цього робити. Про це виданню "BBC Україна" повідомив співрозмовник у президентській команді.

"Не планує президент підписувати", – твердить співрозмовник в ОП та зауважує, що строки для ветування закону вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ВВС, що підпису не буде.

"Спікер це протис, це його ідея. Тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде", – пояснив співрозмовник в Раді.

За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки – "вилізли збитки у кілька мільярдів". До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції на кшталт "не крадіть наші вечори", з якими виступали українці.

Автором законопроєкту є Руслан Стефанчук. Він згадав про ідею скасувати переведення і залишитись жити за зимовим, за його словами, природним для України часом, після того, як став новим головою Ради. Він подавав такий проєкт 2020 року, і його навіть ухвалили у першому читанні. Але це трапилось на початку березня, за кілька тижнів до переходу на літній час. Ідея Стефанчука провалилася, а сам документ повернули на доопрацювання та повторне друге читання.

Однак 2021 року для нього також забракло голосів. Як зазначають у міністерстві економіки, саме зимовий час, на який цієї неділі перейде Україна, є природним для країни та відповідає її географічному положенню, а перехід на літній час робили з метою ефективного використання світлої частини доби. Якщо Зеленський так і не підпише закон, такі переходи триватимуть і надалі.

Які країни переводять годинники, а які – ні

Станом на 2024 рік перехід на літній час відбувається в більшій частині Європи, Північної Америки, а також деяких країнах Африки, Азії, Південної Америки та Океанії. Годинники зокрема переводять у всіх країнах ЄС, Великій Британії, Сполучених Штатах (окрім Аризони, Гаваїв і Територій США), у більшій частині Канади, в частині Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Єгипті та Лівані.

Водночас у більшості країн Африки, Азії та Південної Америки переходу на літній час немає. Також не переводять годинники у Росії, і через це – на тимчасово окупованих територіях України використовують московський час.

В Україні час двічі на рік змінювали від 1981 року: наприкінці березня переходили на літній, а в останній тиждень жовтня – на зимовий. Традицію переводити годинники у Європі запровадили після Першої світової війни. Таким чином хотіли заощадити електроенергію.

Переведення годинників улітку давало можливість довше користуватись денним світлом. Згодом ця потреба відпала, а у 1970-х, під час нафтової кризи, знову стала актуальною.

Утім світ давно винайшов інші дієві способи заощаджувати електроенергію. За оцінками чеських вчених, переведення годинників дозволяє заощадити лише 0,34% електроенергії.

Переведення годинника створює багато незручностей для залізничників та авіадиспетчерів, які мусять постійно двічі на рік змінювати розклад рейсів. Але головне — це вплив цієї традиції на біологічні ритми та здоров'я людей.

ЄС з 2019 року скасував обов'язкове для всіх країн переведення часу. Однак ці плани досі не реалізовані, і більшість країн Європи продовжують переводити годинники.

Нагадаємо, щороку українці переходили на зимовий час в останню неділю жовтня. 2024 року це буде 27 жовтня. Рівно о 04:00 потрібно перевести стрілки годинників на 1 годину назад. Тобто, якщо це було 04:00, то стане 03:00. Таким чином, у нас з'явиться одна "зайва" година для сну.

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