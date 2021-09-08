Стріляла з арбалета у педагогинь: дівчина вчиться на психолога, сьогодні їй можуть обрати запобіжку

Стан потерпілих лікарі наразі називають задовільним.

Сьогодні, 8 вересня, у Полтаві можуть обирати запобіжний захід дівчині, яка поранила двох вчительок у школі.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.

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Ця історія сталася зранку в понеділок, 6 вересня. 19-річна студентка зайшла до школи, де навчалась з 1-го по 4-ий клас, і з арбалета поцілила в педагогинь.

За інформацією інтернет-видання "Полтавщина", нападницю звати Таїсія, арбалет їй на день народження подарували батьки. Слідству нібито розповіла: їй наснилося, що вона має когось убити.

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Відомо, що нині вона навчалась в одному з місцевих ВИШів на психолога. Чи була вона під дією алкоголю або наркотиків, і чи психічно здорова - результатів експертизи наразі чекають.

Стан потерпілих вчительок тим часом лікарі називають задовільним.

Новини України: стрілянина у школі - вже завтра дівчині з арбалетом обиратимуть запобіжний захід

Нагадаємо, директорка школи Валентина Олейниченко, де сталася надзвичайна подія, раніше розповіла, що вчителі отримали поранення в руку та спину.

"Дівчина не заходила в клас, вона стріляла з порога. Ці вчителі не знають дівчину", - зазначила Олейниченко.

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