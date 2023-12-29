"Стріляли навіть з мотлоху": рівно за рік Росія день у день повторила масовану атаку, чого чекати далі

Сьогодні, 29 грудня, росіяни майже точно повторили масовану атаку, поціливши по Україні понад ста ракетами. Як відомо, 29 грудня минулого року вони теж здійснили масовану атаку, використовуючи 120 ракет.

Як повідомив в коментарі для ТСН.ua колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, росіяни заздалегідь планували цей передноворічний обстріл, задіявши навіть ті літаки, які з військової точки зору вважаються мотлохом.

"Ворог був напоготові, ця масована атака планувалася заздалегідь, - каже Селезньов. - За рахунох масованого застосування дронів та ракет росіяни намагались прорвати наші системи ППО, щоб досягти визначених цілей. Ракети були по всій території України. Очевидно, що ключовими цілями для них були об’єкти військової, критичної енергетичної інфраструктури та об’єкти українського оборонно-промислового комплексу. Коли ракети поцілили не по військових об’єктах, а по пологовому будинку, по дитсадках, школах, житлових будинках – це росіян абсолютно не хвилює. Їм важливо досягти мети".

Чи повторяться масовані атаки найближчим часом

На це питання Селезньов відповідає так: "Я знов повторю, що масовані ракетні та дронові атаки будуть продовжуватись. Минулого року ворог з’ясував для себе, що така практика ракетного терору є намаганням занурити Україну в блекаут. Прильоти можливі і в цьому році. Давайте згадаємо ці дати минулого року".

А ось про те, чи є використання літаків у кількості 18 одиниць межею для росіян, Владислав Селезньов відповів нам так:

"Зверніть увагу на те, що вони підняли весь свій мотлох".

Масований ракетний удар 29 грудня

Сьогодні, 29 грудня, росіяни накрили українські міста ракетами та ударними безпілотниками. У різних містах є постраждалі. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок та ТРЦ в Дніпрі, лікарню в Харкові та житлові будинки у Одесі та Києві, э пошкодження у Львові.За інформацією МВС, станом на ранок відомо про 18 загиблих та 132 поранених.

Скріншот зі сторінки МВС в Telegram

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