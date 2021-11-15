Стрілянина на людній вулиці: в Одесі копи влаштували справжню гонитву за крадіями

Затриманим загрожує до шести років в'язниці.
В Одесі поліцейським довелося застосувати зброю, аби зупинити крадіїв. Троє іноземців прокололи колесо легковика, припаркованого біля магазину. Коли ж власник вирішив замінити колесо - витягли з салону сумку з грошима й документами та намагалися втекти.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 15 листопада.
Оперативники обласної поліції, що перебували поруч, спробували зупинити автівку підозрюваних, але ті пришвидшили рух, пошкодивши при цьому кілька інших авто, зокрема, й машину правоохоронців. Після чого почали тікати.
Поліцейські застосували травматичну зброю. Затриманим загрожує до шести років в'язниці. Викрадене повернули власнику.
Нагадаємо, у Харківській області житель Нововодолазького району влаштував стрілянину по енергетикам, які приїхали відключити його від енергопостачання. В результаті поранення отримав один працівник.
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