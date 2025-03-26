Стрілянина на Оболоні в Києві: що відомо про жертву і стрільця (фото)

Внаслідок події поранення дістав місцевий житель. Його госпіталізовано до лікарняного закладу в тяжкому стані.

Сьогодні, 26 березня, о 14:35 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Йорданській у Києві невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця і втік. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативні працівники та кінолог зі службовим собакою.

Про це ТСН.ua розповіли в поліції.

За вказаною адресою правоохоронці виявили 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого медики в тяжкому стані забрали до лікарняного закладу. Під час огляду місця події правоохоронці виявили стріляні гільзи.

В Києві сталася стрілянина / Фото: Поліція Києва / Facebook

У правоохоронних органах ТСН.ua розповіли, що в місті було запроваджено спеціальну поліцейську операцію і всі наряди поліції зорієнтували на пошуки зловмисника. Внаслідок проведених заходів поліцейські виявили автомобіль нападника і затримали стрілка. Ним виявився 52-річний киянин, з яким наразі тривають слідчі дії.

Стрілянина в Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мотиви та всі обставини події наразі з’ясовуються.

В Києві затримали стрільця / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, в Києві поліція затримала чоловіка в розшуку.

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