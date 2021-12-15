Стрілянина на ринку у Харкові розпочалася через неподілені дюбелі: одного із нападників досі розшукують

Стрілянина на ринку у Харкові розпочалася через неподілені дюбелі: одного із нападників досі розшукують

Покупці зі скандалом пішли з кіоску, втім за кілька хвилин повернулись з двома травматичними пістолетами.

Стрілянина на центральному ринку Харкова закінчилась із двома потерпілими і одним затриманим. Конфлікт виник між продавцями і покупцями, які спочатку сварилися, а вже згодом почали битися і пролунали постріли.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Все сталося у магазині електротоварів. Не на камеру працівники ринку розповіли, що двоє чоловіків прийшли сюди купувати дюбелі і попросили надати їх поштучно. А продавці запевнили, що кріпильні вироби продають лише пакунками. Через це начебто і виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у бійку і стрілянину.

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Покупці спочатку зі скандалом пішли з кіоску, втім за кілька хвилин повернулись з двома травматичними пістолетами. Одному продавцю поцілили у ногу, іншому - куля влучила в мобільний телефон. Один з нападників вдарив його, той впав на землю і розбив обличчя.

«Три постріли чув. Думав спочатку, що петарди, а стріляли, виходить, у людину. Крові було, з рота кров лилася і з голови», - каже очевидець.

Відвідувачі та працівники ринку самотужки затримують одного зі стрільців. Його скрутили та тримали так допоки не приїде поліція. Другий утік.

На місце прибула і швидка. Одному з потерпілих допомогу надали на місці. Ще одному від удару в голову на деякий час знепритомнів, його забрали до лікарні.

«Травми отримали двоє чоловіків. 57-річний чоловік під час падіння пошкодив м’які тканини обличчя і був направлений до міської лікарні швидкої допомоги і 47-річний - в нього рана гомілки», - розповідають медики.

У поліції подробиць конфлікту поки не розголошують. Відомо, що уже допитали свідків та вилучили зброю. Другого нападника і досі розшукують.

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