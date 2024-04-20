Стрілянина та вбивство поліцейського на Вінниччині: що відомо про підозрюваних

У Вінницькій області двоє чоловіків вночі напали на поліцейських, один із правоохоронців загинув.

У Вінницькій області у ніч проти 20 квітня, близько 01:40, поблизу села Яланець Гайсинського району двоє чоловіків здійснили напад на патрульних поліцейських. Внаслідок стрілянини загинув 20-річний працівник поліції Максим Зарецький. Ще один поліцейський, капітан Максим Шарапанський, отримав поранення. За попередніми даними, його життю нічого не загрожує.

ТСН.ua зібрав все, що відомо станом на зараз про підозрюваних у злочині.

Правоохоронці зазначають, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно, причетних до скоєння злочину.

У Сухопутних військах, зокрема підтвердили, що підозрювані – військовослужбовці однієї з бригад ЗСУ, але якої саме не повідомляється.

Загиблий у Вінницькій області 20-річний працівник поліції Максим Зарецький / Фото: Національна поліція України

"На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського", - йдеться у повідомленні.

У Мережі почали ширити інформацію, що зловмисники – нібито бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Проте військове командування спростувало цю інформацію.

"Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28-ї ОМБр. Не розповсюджуйте неправдиву інформацію", - сйдеться в офіційній заяві.

На відео з бодікамери патрульного чути, що один із нападників назвав другого татом і заявив, що вони разом проходять службу.

Видання "Думская" писало, що це – 26-річний Віталій Василака та його 51-річний батько Валерій Василака. Обидва уродженці села Чорномін Тульчинського району Вінницької області.

Низка ЗМІ згодом повідомила, що вбивці поліцейського нібито самі здалися в районі села Соболівка на Одещині, протем згодом повідомлення спростували.

Станом на на 15:40 в Нацполіції України або в МВС не повідомляли про затримання зловмисників.

Нападників шукають по всій країні, оголошено план перехоплення.

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу за ст. 348 КК України – посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук наголосив, що дискусія у Мережі про вбивство поліцейського у Вінницькій області "небезпечна" та її "підігрівають російські боти".

"Мережею поширюють думку, що начебто "погані поліцейські "дістають" добрих військових". Фіксуємо відразу дві шкідливі позиції: військові не витримують пресинг з боку поганої поліції; українські захисники – небезпечні. Градус дискусії підіймають російські боти, які грають за обидві команди", - попередив він.

Братчук зазначив, що мета російських ботів – підірвати довіру до ЗСУ та правоохоронців, а також розколоти українців. Він просить українців не вестись на маніпуляції у Мережі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одного вбили, іншого – поранили! На Вінниччині нападники відкрили вогонь по поліцейських

Нагадаємо, одіозний Ляшко загримів у скандал: військові злили правду про екснардепа в армії.

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