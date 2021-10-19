Стрілянина у Миколаєві: постраждалий заявляє, що вимушений був відстрілюватись від невідомих в масках

Чоловік у лікарні з травмами від побиття
Ввечері напередодні, у жвавому місці Миколаєва, відвідувачі навколишніх кав’ярен побачили, як чоловік із пістолетом тікає від компанії чоловіків і відстрілюється.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Свідки бачили як чоловік біжить від багатоповерхівки до місцевого ресторану, смикав двері, намагаючись там сховатися, утім ресторан був зачинений. Тим часом його майже наздогнали кілька чоловіків. Саме тоді втікач і став стріляти. І це диво, що не постраждав ніхто з випадкових свідків, адже незважаючи на пізній час, люди там були.
Постріли не зупинили компанію, що наздоганяла чоловіка, вони навалилися на стрілка, відібрали пістолет і почали його гамселити. У лікарню з вогнепальнми пораненнями поки ніхто з них не звертався, хоча куль стрілок випустив чимало. А от самого стрілка з серйозною травмою голови забрала швидка.
Журналістам ТСН він розказав, що не знає, хто на нього напав. Начебто на нього напали невідомі у масках.
«Я не знаю, яка причина, що вони захотіли вчинити розправу. На подвір'ї, коли почалось, у мене конфлікту не було. Вони покликали мене і стали діставати із сумок пістолети, ну і я відкрив вогонь. У мене було патронів 15-16, і все вистрілив в них, але когось це зупинило, а когось ні. Але їх було кількісна перевага», - розповідає він.
Вже відомо, що пістолет був травматичний і зареєстрований. Чи влучив чоловік в когось, нині з’ясовують поліцейські. Не виключають, що поранені з компанії могли не звертатись до лікарні.