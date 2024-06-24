Стрілянина у російському Дагестані: що відомо про нападників та кого звинувачують у Кремлі

У російському Дагестані два десятки загиблих під час нападу на православні храми, синагоги та поліцейських. Тамтешня влада звітує, що вбито шістьох винуватців стрілянини, і що активну фазу операції вже завершено.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

У Дагестані невідомі обстріляли та підпалили синагогу у Дербенті і два православних храми, у Дербенті та Махачкалі. Серед загиблих - священник і охорона релігійних закладів.

Водночас, напад здійснюють і на поліцейських. Розстрілюють пост дорожнього патруля, машину правоохоронців. На вулицях лунають постріли. Цивільних просять перечекати, бо силовики проводять контртерористичну операцію. На ранок дагестанська влада звітує - нападників ліквідовано.

Серед них - двоє синів і племінник місцевого чиновника, голови Сергокалінського району Магомеда Омарова. Його затримують і нині допитують. Ім'я чиновника спішно прибирають зі списків владної партії "Єдина Росія".

Дагестан

Поки Путін замість відреагувати на теракт традиційно мовчить, російські політики вже шукають, кого б звинуватити у нападі. Депутат Держдуми від Дагестану Гаджиєв твердить, наче за всім стоять спецслужби України і НАТО. Та, схоже, політик помилився версією - бо незабаром його заяву різко спростовує ближчий до влади сенатор Рогозін. Каже, мовляв, не можна кожен теракт списувати на Київ і НАТО. Хоча раніше це Москві не заважало - так, нещодавній теракт у "Крокус-сіті-холлі" намагалися приписати нашій державі. Хоча, відповідальність за нього взяли радикальні ісламісти з угруповання "Ісламська держава". Кавказька гілка цієї організації, вірогідно, стоїть і за нинішньою атакою - припускають експерти Інституту вивчення війни. Відомо, що це угруповання активізувало вербовку на Кавказі після теракту, коли замість боротися з радикалізмом російська влада зосередилася на звинуваченнях України.

Ситуація в Дагестані

Нагадаємо, всі подробиці кривавої бійні в російському Дагестані.

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