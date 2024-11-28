Стрілянина у ТЦК: що відомо про нові інциденти у Кривому Розі та Івано-Франківську

Батько хотів захистити сина від мобілізації і проник на територію терцентру. Тепер чоловікові загрожує тюрма. Відео конфлікту між представниками ТЦК та цивільними пошири у Мережі. Військкоми вже зробили гучну заяву щодо цієї ситуації.

Всі деталі розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Стрілянина у ТЦК та СП

Мережу Інтернет сколихнула інформація про конфлікт у територіальному центрі комплектування Кривого Рогу. У соціальних мережах, зокрема в Telegram, активно поширюються відео, на яких чоловіки у військовій формі застосовують силу до цивільного. Інший цивільний намагався втрутитися, проникнувши на територію, щоб допомогти постраждалому.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ СКАНДАЛИ З ТЦК! Стрілянина посеред білого дня! Що трапилося?

Батько хотів захистити сина

Згідно з повідомленнями в Мережі, подія сталася в Саксаганському районному ТЦК, куди, ймовірно, доставили чоловіка для мобілізації. На відео видно, як цивільний чинить опір працівникам ТЦК, а згодом через паркан перелазить ще один чоловік, який, за інформацією соцмереж, є батьком затриманого. Він намагався допомогти сину, але ситуація загострилася: один із працівників ТЦК здійснив постріли у повітря.

Інцидент викликав бурхливе обговорення в соцмережах. Одні користувачі засуджують дії військових, звинувачуючи їх у перевищенні повноважень, інші ж підтримують працівників ТЦК, які, за їхніми словами, діяли відповідно до інструкції.

Заява ТЦК

Як зазначили в ТЦК, причиною поведінки чоловіка стала "неадекватна емоційна реакція на затримання представниками Національної поліції та доставлення до РТЦК та СП його сина". Відомо, що чоловік порушив норми законодавства про мобілізацію.

"В умовах дії правового режиму воєнного стану, цивільний громадянин проник з ножем на територію режимного військового об’єкту, погрожував зброєю військовослужбовцям Збройних Сил України, грубо перешкоджав заходам мобілізації, створив загрозу для громадського порядку, за що був затриманий військовослужбовцями РТЦК та СП. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу."

"Ще раз нагадуємо - військовослужбовці всіх ТЦК та СП – це військові з бойовим досвідом періодів АТО, ООС та повномасштабного вторгнення рф в Україну, які виконують службові обов’язки у воєнний час відповідно до вимог чинного законодавства. Спроби перешкоджання законній діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, спроби опору, напад, образи – є протиправними і передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність."

Пізніше стало відомо, що чоловіка, який перелазив через паркан, затримали й доставили до відділку поліції. Цей момент зафіксували очевидці, а відео поширили у соціальних мережах.

Зниження мобілізаційного віку

Ось так батько хотів захистити сина, а тепер і сам ймовірно опиниться за гратами. Десь навіть символічно, що такий інцидент стався на фоні того, що адміністрація президента США Джо Байдена закликала Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років з нинішніх 25, щоб швидко наростити чисельність армії. Про це написала низка західних видань.

Зокрема, повідомляється, що високопоставлений чиновник з адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, сказав, що «чиста математика» ситуації в Україні полягає в тому, що їй треба більше військових для боротьби з російським повномасштабним вторгненням. Ба більше, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що причиною складної ситуації на фронті в Україні є недостатня кількість військових. У нього запитали, чи могли б США зробити щось інакше щодо підтримки України з огляду на нинішні втрати територій. Він відповів, що немає прямої пропорційності між переданою зброєю і становищем на полі бою. І додав: у США вважають, що не існує жодної зброї, яка сама по собі могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба "збільшити кількість військ на передовій", щоб укріпити позиції.

Реакція ОП

Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин прокоментував заклики щодо зниження мобілізаційного віку. Він заявив, що знижувати мобілізаційний вік для збільшення війська немає сенсу, адже зброї не вистачає навіть тим, кого вже мобілізували. Про це Литвин написав 27 листопада у соцмережі Х. За його словами, партнери України мають повний доступ до даних і можуть порівняти "обіцянки з реальними поставками".

"Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів."

Зеленський про зниження мобілізаційного віку

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 19 листопада заявив, що нині влада не готує зниження мобілізаційного віку. Звернув увагу президент і на проблеми в армії і назвав ті оновлення, які мають виправити ситуацію.

"Скрутили" прямо на вулиці

А між тим, інцидент із ТЦК у Кривому Розі – не єдиний, який викликав обурення українців. Днями Мережу сколихнуло відео з Івано-Франківська. За словами очевидців, цивільного скрутили посеред вулиці. На відео чути шалені крики – свідки інциденту просять відпустити чоловіка.

А згодом з’явилося повідомлення від поліції Івано-Франківської області. В ньому з'являлося, що поліцейський офіцер зупинив на вулиці чоловіка для перевірки документів, а згодом встановив, що той перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Водночас мешканець Хмельницької області, 1999 р.н, за словами поліції, почав поводитись агресивно, кричав та намагався втекти. Чоловіка доставили в Івано-Франківський ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

В приміщенні ТЦК та СП поліцейські провели поверхневу перевірку особи, а у затриманого виявили два згортки наркотичних речовин і ніж. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу. Заборонені речовини вилучили та направили на експертне дослідження. На правопорушника склали протокол затримання та адміністративний протокол за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 309 та 263 Кримінального кодексу України. Однак, наразі невідомо, чи є затриманий фігурантом скандального відео з вулиць Івано-Франківська, яке поширили в Мережі. Водночас хочемо нагадати, що подібних інцидентів стає все більше і це точно не додає мотивації чоловікам.

Тим часом Служба безпеки України затримала 8 громадян, причетних до спроби зриву мобілізації в країні.

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