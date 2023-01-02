Стрілянина в Дніпрі: поліція розповіла, навіщо стріляла по автівці з дитиною

В поліції Дніпропетровської області прокоментували сьогоднішню стрілянину в обласному центрі.

Як розповів у коментарі для ТСН.ua представник пресслужби патрульної поліції регіону Павло Карманов, надзвичайна подія сталася за участю жінки, яка створювала аварійні ситуації на дорогах міста, через що виникла небезпека для навколишніх.

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"Від очевидців надійшли повідомлення, що жінка порушує ПДР, створює аварійні ситуації та неадекватно себе поводить. Поліція виявила порушницю та почала переслідувати. Жінка не зупинилася. Тому була загроза життю та здоров’ю оточуючих, і поліцейські застосували зброю по колесах автівки, жінку затримали. В салоні авто була жінка з 2-річною дитиною", - повідомив нам Павло Карманов.

Нагадаємо, в понеділок, 2 січня, у Дніпрі на Набережній Перемоги, на території храму Пресвятої Богородиці поліція зі стріляниною затримала автомобіль Citroen. За кермом автівки перебувала жінка, а в салоні - дитина близько 2-х років.

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